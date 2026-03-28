Nagyon komoly helyről kapott megrendítő erejű pofont Magyar Péter

A Tisza Párt olyan átlátszó, mint az ablaküveg. Bármit mondanak, bitang rosszul áll a szénájuk. Próbálnak ügyeskedni, elhitetni a szavazóikkal, hogy minden rendben, toronymagasan vezetnek, közben totál ki vannak készülve attól, hogy a DK és a Kétfarkú Kutyapárt elindul a választáson.
Ha igaz lenne a Medián által a napokban kihozott, vágyvezérelt kutatási eredmény, akkor hol érdekelné a két kis párt indulása az amúgy is nagyképű Magyar Pétert.
Kijött azonban a valós képet mutató, a helyzetet reálisan értékelő Nézőpont kutatása is.
A Nézőpont Intézet ezen a héten is megismételte múlt heti kutatását és a Fidesz változatlanul hat százalékpontos előnyét állapította meg. Áprilisi 12-én a Fidesz–KDNP-lista legvalószínűbb eredménye 46, a Tisza Párté 40, a Mi Hazánké nyolc százalék lehet, míg a DK és az MKKP három-három százalékot szerezhet. Mindez akár 110-nél is több Fidesz-mandátumot jelenthet, de mindenképpen abszolút többséget a kormánypárt számára.
Kimondhatjuk, megrendítő erejű pofon csattant Magyar Péter arcán.
A Medián számaival összehasonlítva ezek a számok nem tűnnek légből kapottnak, ezek bizony kijózanító adatok.
Ezt az emberek is pontosan tudják, nem lehet őket megvezetni. A tiszás szekta tagjai ülnek csupán fel Hann Endre számainak.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)
