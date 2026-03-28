Nagyon komoly helyről kapott megrendítő erejű pofont Magyar Péter

Ha igaz lenne a Medián által a napokban kihozott, vágyvezérelt kutatási eredmény, akkor hol érdekelné a két kis párt indulása az amúgy is nagyképű Magyar Pétert.

Kijött azonban a valós képet mutató, a helyzetet reálisan értékelő Nézőpont kutatása is.

A Nézőpont Intézet ezen a héten is megismételte múlt heti kutatását és a Fidesz változatlanul hat százalékpontos előnyét állapította meg. Áprilisi 12-én a Fidesz–KDNP-lista legvalószínűbb eredménye 46, a Tisza Párté 40, a Mi Hazánké nyolc százalék lehet, míg a DK és az MKKP három-három százalékot szerezhet. Mindez akár 110-nél is több Fidesz-mandátumot jelenthet, de mindenképpen abszolút többséget a kormánypárt számára.