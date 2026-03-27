Magyar Péter kőprofi csapata megkapta a kegyelemdöfést, végleg megpecsételődött a sorsuk

Most az egész tiszás vándorcirkusz megkapta a magáét a népszerű netzenésztől. Wellor újra lecsapott és A kőprofi Tisza (Ukrán népmese mix) című dalával komoly ütést vitt be Magyar Péteréknek.

Íme ízelítőül pár zseniális versszak az új slágerből:

a pornós Réka volt a kezdet,

de most a Tisza jól rákezdett

háttérben szól a Beton hofi,

itt aztán mindenki kőprofi

kert végében nő a cannabis,

amit Peti mindjárt hazavisz

a dalos kertész egy lángelme,

ilyen kell most a parlamentbe

ez az ország őskori,

de a Tisza kőprofi,

nincs háború, se olajválság,

Magyar Peti simán átvág

Szekus Marit az országházba,

tomboljon egész „Oroszháza”!

ezer közül lett ő itt a legjobb,

nem zseni, de legalább nem sznob,

hát milyen lehetett a többi?

na nem ér hangosan röhögni!

nem számít nekik az IQ-ja,

láttad, hiába orvos a Kulja