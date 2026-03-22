Poszt-trauma

Dobrev Klára nagyon durva leleplező posztot tett közzé Magyar Péterről

Kiderült az igazság.

Magyar PéterTisza Pártdobrev kláraországjárásorbán viktor 2026. 03. 22. 6:05
Ahogy közeledünk a választáshoz, egyre jobban tisztul a kép. Magyar Péter nem tud megújulni, a hazugságokból és gyűlöletből épített kártyavára összeomlóban van. Ezzel szemben Orbán Viktor országjárása hatalmas siker. Az eddigi öt helyszínen rengetegen hallgatták meg élőben a miniszterelnök beszédeit. A kormányfő a héten több városba is ellátogatott, hogy személyesen találkozzon az emberekkel.

Hatalmas siket Orbán Viktor országjárása – Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Az országjárás hétfőn Kaposváron kezdődött, ahol óriási tömeg fogadta Orbán Viktort, majd kedden Egerbe látogatott a kormányfő, ahol szintén rengetegen voltak rá kíváncsiak. Szerdán Dunaújvárosban is nagy volt az érdeklődés a kormányfő iránt. Pénteken Szentendrén folytatódott az országjárás, ahol zsúfolásig megtelt a város főtere a miniszterelnök beszédére, és a szombati miskolci állomás is hatalmas siker volt.

A Tisza Párt érzi a vesztét. Erről már Dobrev Klára egy vitriolos posztban üzent Magyar Péternek:

„(…) A jelöltjeink hetek óta azt jelzik, hogy a tiszások helyben megengedhetetlen és akár törvénytelen módszerekkel próbáljak visszalépésre bírni őket. Az ajánlásgyűjtést megelőző időszakban inkább ígérgetésekkel próbálkoztak, de ennek eredménytelensége után módszert váltottak. Először jogi úton támadták meg a jelöltjeinket a választási bizottságoknál és bíróságoknál, de ezek a kísérletek kivétel nélkül minden esetben elbuktak. Most, hogy jelöltjeink véglegesen és jogerősen rajthoz álltak, már zsarolással és fenyegetésekkel találkoznak. Jelöltjeink ennek is ellenállnak, de volt, aki – Kopping Rita – megtört, és inkább a pénzt és a pozíciót választotta. De ő a kivétel. Látnunk kell! A fenyegetés és zsarolás tisztességtelen, törvénytelen, sőt akár bűncselekmény is lehet.”

A DK vezetője úgy tűnik, hogy saját bőrén tapasztalta meg, hogy milyen is az úgynevezett szeretetország, milyen is valójában Magyar Péter és a Tisza Párt demokráciafelfogása. Ismét lehullt a lepel – gondolta magában Felhévizy, majd megnézte a Békemenetről készült felvételeket, hogy a lelkét megerősítse a kampányból hátralévő napokra.

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
