A Magyar Péter-imádó Juszt László nagyon csúnyán lebuktatta magát

A minap Fekete-Győr András adott elő egy tündérmesét arról, hogy miként ajnározzák őt a benzinkutasok. Most pedig egy régi elvtárs szólalt meg elég furcsán.

Juszt László úgy döntött, hogy kivagyiságban utoléri Havas Henriket, és a Facebook- oldalán próbálta meg a Orbán Viktor becsmérlése mellett öntömjénezni magát:

„Mi azok vagyunk, akik haza szoktuk küldeni őket, nem pedig behívni, azért álljon meg a menet. Tehát ez egy mese – tegyük félre –, abból is a silány fajta. 1989. június 16-án hangzott el az a beszéd, amire mindig hivatkozik ez a miniszterelnöknek kicsi, de a saját zsebeit igen tömni képes óriás. Aznap én TV-híradósként egy kitüntetést vettem át a Honvédelmi Minisztériumban. Az apropó: 1989 januárjától 6 különböző Híradó- és A hét-riportban tudósítottam az orosz alakulatok kivonulásáról.”