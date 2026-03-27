apokalipszis mostrobert duvallmarlon brandoháború

Az öt legjobb Robert Duvall-film – Apokalipszis most + videó

Coppola remekműve az egyik leghatásosabb háborús dráma.

Csépányi Balázs
2026. 03. 27. 20:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró mozi lett, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird), a bronzérmet egy klasszikus western, a Fegyvertársak (Open Range) szerezte meg, az ezüstérmes mozi Az Úr kegyelméből (Tender Mercies) című dráma lett. Ezen a héten már a győztes alkotással érkezünk, ami nem más, mint a legendás háborús dráma  az Apokalipszis most (Apocalypse Now).

1. Apokalipszis most (1979)

Eheti mozink a filmtörténet egyik legnagyobb hatású háborús drámája, amelyet Francis Ford Coppola rendezett. A film alapját Joseph Conrad A sötétség mélyén című kisregénye adta, amelyet a vietnámi háború közegébe helyeztek át.

Robert Duvall
Az Apokalipszis most nemcsak háborús film, hanem filozófiai utazás az emberi természet sötét oldalára. Fotó: Mafab

A főszerepben Martin Sheen látható Willard kapitányként, mellette pedig olyan színészek tűnnek fel, mint Marlon Brando, Harrison Ford, Robert Duvall és Dennis Hopper.

A film nem hagyományos háborús alkotás: inkább egy sötét, szimbolikus utazás az emberi lélek mélyére, amely a háború értelmetlenségét és brutalitását mutatja be. A forgatás legendásan nehéz volt, de az eredmény egy máig ikonikus mestermű lett.

A történet

Willard kapitány titkos megbízást kap: fel kell kutatnia és likvidálnia Kurtz ezredest, aki a dzsungel mélyén saját hadsereget épített ki és elszakadt a parancsnokságtól. 

Robert Duvall
A forgatás legendásan nehéz volt, de az eredmény egy máig ikonikus mestermű lett. Fotó: Mafab.hu

A folyón felfelé haladva Willard egyre mélyebbre jut a háború káoszába – és saját belső világába is.

Robert Duvall alakítása

Az Apokalipszis most egyik legemlékezetesebb mellékszereplője Robert Duvall, aki Kilgore alezredest alakítja. Karaktere egyszerre karizmatikus és félelmetesen irracionális: a háborút szinte sportként éli meg, miközben teljesen érzéketlenné válik az emberi szenvedés iránt.

Duvall játéka energikus és ikonikus, minden jelenetében uralja a vásznat. Legendássá vált mondata – a napalm szagáról – tökéletesen sűríti a film abszurd és nyugtalanító hangulatát. Nem véletlen, hogy alakításáért Oscar-jelölést kapott.

Érdekességek a filmről

  • A forgatás a Fülöp-szigeteken zajlott, és számos nehézség – viharok, betegségek, pénzügyi gondok – hátráltatta.
  • Martin Sheen a forgatás alatt szívrohamot kapott, de később visszatért a munkához.
  • Marlon Brando jelentős túlsúllyal érkezett a forgatásra, ezért jeleneteit kreatívan, árnyékokkal oldották meg.
Robert Duvall
A film Cannes-ban elnyerte az Arany Pálmát, és több Oscar-díjat is kapott. Fotó: Mafab.hu
  • A híres helikopteres jelenet Wagner A walkürök lovaglása zenéjével a filmtörténet egyik legismertebb jelenetévé vált.
  • A film Cannes-ban elnyerte az Arany Pálmát, és több Oscar-díjat is kapott.
  • Robert Duvall legendás mondata („Imádom a napalm szagát reggel”) a filmtörténet egyik legtöbbet idézett sora lett.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

Az Apokalipszis most nemcsak háborús film, hanem filozófiai utazás az emberi természet sötét oldalára. Lenyűgöző képi világa, erőteljes színészi alakításai és nyomasztó hangulata miatt igazi filmművészeti klasszikus.
Azoknak ajánlott, akik nemcsak látványos jeleneteket, hanem mély gondolatokat és erős érzelmi hatást keresnek egy filmben.

Idővonal – 1979, amikor az Apokalipszis most bemutatásra került 🎬

Robert Duvall filmjeinek a végére értünk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek világában.

Borítókép: Duvall játéka energikus és ikonikus, minden jelenetében uralja a vásznat (Fotó: Mafab.hu)

 

add-square Filmkép

Filmkép 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszabo bence

Hibátlan!

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu