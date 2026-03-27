Az öt legjobb Robert Duvall-film – Apokalipszis most + videó

1. Apokalipszis most (1979)

Eheti mozink a filmtörténet egyik legnagyobb hatású háborús drámája, amelyet Francis Ford Coppola rendezett. A film alapját Joseph Conrad A sötétség mélyén című kisregénye adta, amelyet a vietnámi háború közegébe helyeztek át.

Az Apokalipszis most nemcsak háborús film, hanem filozófiai utazás az emberi természet sötét oldalára.

A főszerepben Martin Sheen látható Willard kapitányként, mellette pedig olyan színészek tűnnek fel, mint Marlon Brando, Harrison Ford, Robert Duvall és Dennis Hopper.

A film nem hagyományos háborús alkotás: inkább egy sötét, szimbolikus utazás az emberi lélek mélyére, amely a háború értelmetlenségét és brutalitását mutatja be. A forgatás legendásan nehéz volt, de az eredmény egy máig ikonikus mestermű lett.

A történet

Willard kapitány titkos megbízást kap: fel kell kutatnia és likvidálnia Kurtz ezredest, aki a dzsungel mélyén saját hadsereget épített ki és elszakadt a parancsnokságtól.

A folyón felfelé haladva Willard egyre mélyebbre jut a háború káoszába – és saját belső világába is.

Robert Duvall alakítása

Az Apokalipszis most egyik legemlékezetesebb mellékszereplője Robert Duvall, aki Kilgore alezredest alakítja. Karaktere egyszerre karizmatikus és félelmetesen irracionális: a háborút szinte sportként éli meg, miközben teljesen érzéketlenné válik az emberi szenvedés iránt.

Duvall játéka energikus és ikonikus, minden jelenetében uralja a vásznat. Legendássá vált mondata – a napalm szagáról – tökéletesen sűríti a film abszurd és nyugtalanító hangulatát. Nem véletlen, hogy alakításáért Oscar-jelölést kapott.

Érdekességek a filmről