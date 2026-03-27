A Robert Duvall filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy történelmi dráma, A skarlát betű szerezte meg, a negyedik helyezett alkotás egy felkavaró mozi lett, a Ne bántsátok a feketerigót! (To Kill a Mockingbird), a bronzérmet egy klasszikus western, a Fegyvertársak (Open Range) szerezte meg, az ezüstérmes mozi Az Úr kegyelméből (Tender Mercies) című dráma lett. Ezen a héten már a győztes alkotással érkezünk, ami nem más, mint a legendás háborús dráma az Apokalipszis most (Apocalypse Now).
Az öt legjobb Robert Duvall-film – Apokalipszis most + videó
Coppola remekműve az egyik leghatásosabb háborús dráma.
1. Apokalipszis most (1979)
Eheti mozink a filmtörténet egyik legnagyobb hatású háborús drámája, amelyet Francis Ford Coppola rendezett. A film alapját Joseph Conrad A sötétség mélyén című kisregénye adta, amelyet a vietnámi háború közegébe helyeztek át.
A főszerepben Martin Sheen látható Willard kapitányként, mellette pedig olyan színészek tűnnek fel, mint Marlon Brando, Harrison Ford, Robert Duvall és Dennis Hopper.
A film nem hagyományos háborús alkotás: inkább egy sötét, szimbolikus utazás az emberi lélek mélyére, amely a háború értelmetlenségét és brutalitását mutatja be. A forgatás legendásan nehéz volt, de az eredmény egy máig ikonikus mestermű lett.
A történet
Willard kapitány titkos megbízást kap: fel kell kutatnia és likvidálnia Kurtz ezredest, aki a dzsungel mélyén saját hadsereget épített ki és elszakadt a parancsnokságtól.
A folyón felfelé haladva Willard egyre mélyebbre jut a háború káoszába – és saját belső világába is.
Robert Duvall alakítása
Az Apokalipszis most egyik legemlékezetesebb mellékszereplője Robert Duvall, aki Kilgore alezredest alakítja. Karaktere egyszerre karizmatikus és félelmetesen irracionális: a háborút szinte sportként éli meg, miközben teljesen érzéketlenné válik az emberi szenvedés iránt.
Duvall játéka energikus és ikonikus, minden jelenetében uralja a vásznat. Legendássá vált mondata – a napalm szagáról – tökéletesen sűríti a film abszurd és nyugtalanító hangulatát. Nem véletlen, hogy alakításáért Oscar-jelölést kapott.
Érdekességek a filmről
- A forgatás a Fülöp-szigeteken zajlott, és számos nehézség – viharok, betegségek, pénzügyi gondok – hátráltatta.
- Martin Sheen a forgatás alatt szívrohamot kapott, de később visszatért a munkához.
- Marlon Brando jelentős túlsúllyal érkezett a forgatásra, ezért jeleneteit kreatívan, árnyékokkal oldották meg.
- A híres helikopteres jelenet Wagner A walkürök lovaglása zenéjével a filmtörténet egyik legismertebb jelenetévé vált.
- A film Cannes-ban elnyerte az Arany Pálmát, és több Oscar-díjat is kapott.
- Robert Duvall legendás mondata („Imádom a napalm szagát reggel”) a filmtörténet egyik legtöbbet idézett sora lett.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
Az Apokalipszis most nemcsak háborús film, hanem filozófiai utazás az emberi természet sötét oldalára. Lenyűgöző képi világa, erőteljes színészi alakításai és nyomasztó hangulata miatt igazi filmművészeti klasszikus.
Azoknak ajánlott, akik nemcsak látványos jeleneteket, hanem mély gondolatokat és erős érzelmi hatást keresnek egy filmben.
Idővonal – 1979, amikor az Apokalipszis most bemutatásra került 🎬
- A világot a Another Brick in the Wall és a Heart of Glass slágerek uralták.
- Bemutatták a Alien – A nyolcadik utas: a Halál című sci-fi horrort, amely új korszakot nyitott a műfajban.
- A Margaret Thatcher lett az Egyesült Királyság első női miniszterelnöke.
- A Sony piacra dobta a Walkman készüléket, amely forradalmasította a zenehallgatást.
Robert Duvall filmjeinek a végére értünk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek világában.
Borítókép: Duvall játéka energikus és ikonikus, minden jelenetében uralja a vásznat (Fotó: Mafab.hu)
