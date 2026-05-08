Az öt legjobb Tom Hardy-film – Dunkirk + videó

Egy túlélésért folytatott küzdelem a háború káoszában, ahol minden perc számít.

Csépányi Balázs
2026. 05. 08. 20:02
Ki az a Tom Hardy?

Tom Hardy 1977. szeptember 15-én született London városában. A brit színész az elmúlt évek egyik legkarakteresebb és legsokoldalúbb filmsztárja, aki egyaránt sikeres akciófilmekben és drámai szerepekben.

A brit színész az elmúlt évek egyik legkarakteresebb és legsokoldalúbb filmsztárja (Fotó: Mafab.hu)

Olyan ismert filmekben játszott, mint a Mad Max: A harag útja, A sötét lovag: Felemelkedés vagy az Eredet. Játékára jellemző a fizikai átalakulás, az intenzív jelenlét és a különleges karakterformálás.

5. Dunkirk (2017)

A Dunkirk (2017) egy háborús dráma, amelyet Christopher Nolan írt és rendezett. A film a második világháború egyik kulcsfontosságú eseményét, a dunkerque-i evakuálást mutatja be. A szereplők között találjuk Tom Hardy mellett Cillian Murphy, Mark Rylance és Kenneth Branagh nevét is. 

1940-ben több százezer szövetséges katona reked Dunkerque partjainál, miközben a német hadsereg körülzárja őket (Fotó: Mafab.hu)

A film zenéjét Hans Zimmer komponálta, aki egyedi, feszültségkeltő hangzásvilágot hozott létre. A zene folyamatosan építi a nyomást, gyakran használ ketyegő órára emlékeztető motívumokat, amelyek az idő szorítását jelképezik. Zimmer minimalista, mégis intenzív megközelítése tökéletesen illeszkedik a film atmoszférájához, és szinte állandó feszültségben tartja a nézőt.

A film a második világháború egyik kulcsfontosságú eseményét, a dunkerque-i evakuálást mutatja be (Fotó: Mafab.hu)

A film különlegessége a nem lineáris történetmesélés: három idősíkon – szárazföldön, tengeren és levegőben – követi az eseményeket, eltérő időtartamokkal.

A történet

1940-ben több százezer szövetséges katona reked Dunkerque partjainál, miközben a német hadsereg körülzárja őket. A túlélés egyetlen esélye az evakuálás, amelyhez civilek és katonák összefogására van szükség – miközben folyamatos támadások érik őket a levegőből és a szárazföldről egyaránt.

Tom Hardy alakítása a filmben

Hardy a Dunkirk egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja, annak ellenére, hogy arca szinte végig rejtve marad a pilótamaszk mögött. RAF-pilótaként minimális párbeszéddel, pusztán jelenlétével és testbeszédével közvetíti a feszültséget és az elszántságot.

A film három Oscar-díjat nyert, főként technikai kategóriákban (Fotó: Mafab.hu)

Hardy játéka jól példázza, hogy egy erős alakításhoz nem feltétlenül szükséges sok dialógus – a karakter csendben is rendkívül hatásos.

Érdekességek a filmről

  • Christopher Nolan minimális CGI-t használt, inkább valós helyszíneken és praktikus effektekkel dolgozott.
  • A légi jelenetekhez valódi, korabeli repülőgépeket használtak.
  • A film három idősíkja különböző időtartamokat fed le (egy hét, egy nap, egy óra).
  • Tom Hardy karaktere kevés párbeszéddel, inkább jelenléttel és gesztusokkal hat.
  • A film három Oscar-díjat nyert, főként technikai kategóriákban.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Dunkirk egy különleges háborús film, amely nem a klasszikus hőstörténetekre, hanem a túlélésre és az emberi kitartásra helyezi a hangsúlyt. Lenyűgöző látványvilága, egyedi narratívája és erőteljes hangulata miatt igazi moziélmény. Azoknak ajánlott, akik szeretik az intenzív, realista háborús filmeket, és nyitottak az újszerű történetmesélésre.

Idővonal – 2017, amikor a Dunkirköt bemutatták 🎬

A Tom Hardy filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten a negyedik helyezett mozival érkezünk.

Borítókép: Hardy a Dunkirk egyik legemlékezetesebb alakítását nyújtja, annak ellenére, hogy arca szinte végig rejtve marad a pilótamaszk mögött (Fotó: Mafab.hu)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
