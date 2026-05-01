függetlenség napjafilmfilmképföldwill smith

Az öt legjobb Will Smith-film – A függetlenség napja + videó

Amikor a Föld veszélybe kerül, az emberiség összefogása jelenti az utolsó reményt.

Csépányi Balázs
2026. 05. 01. 20:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1. A függetlenség napja (1996)

Eheti mozink a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb sci-fi akciófilmje. A filmet Roland Emmerich rendezte, a forgatókönyvet pedig Emmerich és Dean Devlin közösen írta. A főbb szerepekben Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman és Judd Hirsch látható. 

A film minden idők egyik legnagyobb kasszasikere volt a bemutatás évében (Fotó: Mafab.hu)

A film látványos speciális effektusaival és grandiózus pusztításjeleneteivel új szintre emelte a katasztrófafilm műfaját. A film zenéjét David Arnold szerezte. A monumentális, hősi hangzás tökéletesen illik a film grandiózus látványvilágához, és remekül erősíti az akciójeleneteket, valamint a heroikus emberi összefogás felemelő pillanatait.

A történet

Amikor hatalmas idegen űrhajók jelennek meg a Föld felett, az emberiség hamarosan ráébred, hogy nem békés látogatók érkeztek. A világ nagyvárosait pusztító támadás után egy maroknyi túlélő próbálja megszervezni az emberiség ellentámadását, hogy megmentsék a bolygót a teljes megsemmisüléstől.

Érdekességek a filmről

  • A film minden idők egyik legnagyobb kasszasikere volt a bemutatás évében.
  • A látványvilág és a speciális effektek mérföldkőnek számítottak a kilencvenes években.
  • Will Smith számára ez volt az egyik film, amely végleg Hollywood élvonalába emelte.
Smith Steven Hiller kapitány szerepében lehengerlő karizmával tölti meg a vásznat (Fotó: Mafab.hu)
  • Az amerikai elnök inspiráló beszéde a filmtörténet egyik legismertebb jelenetévé vált.
  • A film Oscar-díjat nyert a legjobb vizuális effektusok kategóriájában.

A folytatásról

Húsz évvel később, 2016-ban elkészült a folytatás, A függetlenség napja – Feltámadás címmel. Bár a készítők egy új trilógiát is terveztek, a film vegyes fogadtatása és visszafogottabb bevételei miatt ezek a tervek egyelőre nem valósultak meg. A rajongók körében azonban továbbra is él az érdeklődés a franchise iránt, így a jövőben még elképzelhető egy újabb folytatás vagy újragondolás.

Will Smith alakítása a filmben

Smith Steven Hiller kapitány szerepében lehengerlő karizmával tölti meg a vásznat. Egyszerre akcióhős, humorforrás és szerethető főszereplő, aki magabiztosan veszi fel a harcot a földönkívüli invázióval. 

A függetlenség napja a látványos sci-fi és a klasszikus katasztrófafilm tökéletes ötvözete (fotó: Mafab.hu)

Alakítása nagyban hozzájárult ahhoz, hogy A függetlenség napja ne csupán látványos sci-fi, hanem emlékezetes karakterekkel teli közönségfilm legyen. Ez a szerep jelentős mérföldkő volt pályafutásában, és végleg a hollywoodi szupersztárok közé emelte.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A függetlenség napja a látványos sci-fi és a klasszikus katasztrófafilm tökéletes ötvözete. Izgalmas, szórakoztató és ma is rendkívül hatásos alkotás, amely remekül ötvözi az akciót, a humort és az emberi összefogás erejét. Azoknak ajánlott, akik szeretik a nagyszabású, látványos sci-fiket, és kíváncsiak egy olyan filmre, amely generációk kedvencévé vált.

Idővonal – 1996, amikor a filmet bemutatták

  • Megszületett Dolly, a világ első klónozott emlőse.
  • Atlantában rendezték meg az 1996-os nyári olimpiai játékokat.
  • Bemutatták a Mission: Impossible című akciófilmet.
  • A slágerlistákat a Macarena uralta.

Befejeződött a Will Smith filmjeit bemutató sorozatunk. A jövő héten egy másik nagyszerű színész filmjeivel folytatjuk utazásunkat.

Borítókép: Will Smith számára ez volt az egyik film, amely végleg Hollywood élvonalába emelte (Fotó: Mafab.hu)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojeleknepotizmus

Üdv a fedélzeten, sógor koma!

Pilhál Tamás avatarja

Ahol a hugica férjéből miniszter lesz, ott nyilván vége az urambátyám világnak.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
