Az öt legjobb Will Smith-film – A függetlenség napja + videó

1. A függetlenség napja (1996)

Eheti mozink a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb sci-fi akciófilmje. A filmet Roland Emmerich rendezte, a forgatókönyvet pedig Emmerich és Dean Devlin közösen írta. A főbb szerepekben Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman és Judd Hirsch látható.

A film látványos speciális effektusaival és grandiózus pusztításjeleneteivel új szintre emelte a katasztrófafilm műfaját. A film zenéjét David Arnold szerezte. A monumentális, hősi hangzás tökéletesen illik a film grandiózus látványvilágához, és remekül erősíti az akciójeleneteket, valamint a heroikus emberi összefogás felemelő pillanatait.

A történet

Amikor hatalmas idegen űrhajók jelennek meg a Föld felett, az emberiség hamarosan ráébred, hogy nem békés látogatók érkeztek. A világ nagyvárosait pusztító támadás után egy maroknyi túlélő próbálja megszervezni az emberiség ellentámadását, hogy megmentsék a bolygót a teljes megsemmisüléstől.

Érdekességek a filmről

A film minden idők egyik legnagyobb kasszasikere volt a bemutatás évében.

A látványvilág és a speciális effektek mérföldkőnek számítottak a kilencvenes években.

Will Smith számára ez volt az egyik film, amely végleg Hollywood élvonalába emelte.

Az amerikai elnök inspiráló beszéde a filmtörténet egyik legismertebb jelenetévé vált.

A film Oscar-díjat nyert a legjobb vizuális effektusok kategóriájában.

A folytatásról

Húsz évvel később, 2016-ban elkészült a folytatás, A függetlenség napja – Feltámadás címmel. Bár a készítők egy új trilógiát is terveztek, a film vegyes fogadtatása és visszafogottabb bevételei miatt ezek a tervek egyelőre nem valósultak meg. A rajongók körében azonban továbbra is él az érdeklődés a franchise iránt, így a jövőben még elképzelhető egy újabb folytatás vagy újragondolás.