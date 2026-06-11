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Az „anti-Southgate” mindent felforgatott: sztárokból nincs hiány, de forrong Anglia

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A futball egy torna előtt elméletben mindig hazatér, de a végén, a gyakorlatban sosem tér haza. Ezek után nem is lehet kérdés, hogy az angol válogatottal folytatjuk a labdarúgó-világbajnokság esélyeseit bemutató sorozatunkat. Az idei vb előtt talán a szokottnál kisebb a lelkesedés a szigetországban, Thomas Tuchel szövetségi kapitány keretkijelölésével ugyanis a közvélemény nem ért egyet. Akárhogy is, ezúttal is hemzsegnek a csillagok a világranglistán negyedik helyezett csapatban.

Calderon Dubai Viktória
2026. 06. 11. 5:25
Harry Kane remek szezonnal a háta mögött érkezik a világbajnokságra
Harry Kane remek szezonnal a háta mögött érkezik a világbajnokságra Fotó: RICH STORRY Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Most maradt elég ereje Harry Kane-nek?

Természetesen vannak, akiket megbocsáthatatlan bűn lett volna kihagyni. Harry Kane góljaival repítette a Bayern Münchent, pályafutása legjobb idényében 51 fellépésén hét gólpassz mellett 61-szer vette be az ellenfelek kapuját, és alig-alig fordult elő, hogy nem állt a bajorok rendelkezésére, bajnokként és kupagyőztesként zárt, miközben éveken keresztül elkerülték a trófeák. 

Most óriási lehet az önbizalma, más kérdés, hogy a kimerítő idény után mennyi ereje maradt az év fő eseményére. A 2018-as vb kivételével, amikor övé lett az aranycipő, a válogatottban nem tudta magából kihozni a legjobbat a csapatkapitány, gyakran tűnik fáradtnak az évad végi tornákon. Az angol válogatott szempontjából kulcsfontosságú lehet Kane állapota.

Persze egy fecske nem csinál nyarat, de a 33 éves csatáron kívül is vannak még, akikre lehet számítani. Declan Rice az idény egyik legjobb, ha nem a legjobb játékosa volt a Premier League-ben, ahol az Arsenallal bajnok lett, és emellett a BL-ben csak a döntőben hasalt el. Alighanem Bukayo Sakát és Jude Bellinghamet is elhalmoznánk ilyen dicséretekkel, hiszen két világklasszisról van szó, csak éppen a folyamatos sérülések miatt mindketten felejthető idényt zártak.

A kritikák ellenére az angol válogatott játékosai nem kételkednek abban, hogy övék lehet a trófea. Csak rajtuk múlik, hogy fel tudnak-e nőni a feladathoz, amire az előző „aranygenerációk” nem voltak képesek. Idén először a horvátok ellen bizonyíthatnak, akik 2018-ban az elődöntőben összetörték az álmaikat. A szlávokat hiba lenne lebecsülni, hiszen az előző két vb-t éremmel zárták, de a világranglistán 33. Panama és az Antoine Semenyóval felálló Ghána is okozhat meglepetést a nagyoknak.

Az angol válogatott vb-kerete

  • kapusok: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City)
  • védők: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City)
  • középpályások: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
  • támadók: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern München), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)

Anglia csoportmérkőzései

  • június 17., szerda, 22.00, Dallas: Anglia–Horvátország
  • június 23., kedd, 22.00, Boston: Anglia–Ghána
  • június 27., szombat, 23.00, New York: Panama–Anglia

 

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