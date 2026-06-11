Az „anti-Southgate” mindent felforgatott: sztárokból nincs hiány, de forrong Anglia

Most maradt elég ereje Harry Kane-nek?

Természetesen vannak, akiket megbocsáthatatlan bűn lett volna kihagyni. Harry Kane góljaival repítette a Bayern Münchent, pályafutása legjobb idényében 51 fellépésén hét gólpassz mellett 61-szer vette be az ellenfelek kapuját, és alig-alig fordult elő, hogy nem állt a bajorok rendelkezésére, bajnokként és kupagyőztesként zárt, miközben éveken keresztül elkerülték a trófeák.

Most óriási lehet az önbizalma, más kérdés, hogy a kimerítő idény után mennyi ereje maradt az év fő eseményére. A 2018-as vb kivételével, amikor övé lett az aranycipő, a válogatottban nem tudta magából kihozni a legjobbat a csapatkapitány, gyakran tűnik fáradtnak az évad végi tornákon. Az angol válogatott szempontjából kulcsfontosságú lehet Kane állapota.

Persze egy fecske nem csinál nyarat, de a 33 éves csatáron kívül is vannak még, akikre lehet számítani. Declan Rice az idény egyik legjobb, ha nem a legjobb játékosa volt a Premier League-ben, ahol az Arsenallal bajnok lett, és emellett a BL-ben csak a döntőben hasalt el. Alighanem Bukayo Sakát és Jude Bellinghamet is elhalmoznánk ilyen dicséretekkel, hiszen két világklasszisról van szó, csak éppen a folyamatos sérülések miatt mindketten felejthető idényt zártak.

A kritikák ellenére az angol válogatott játékosai nem kételkednek abban, hogy övék lehet a trófea. Csak rajtuk múlik, hogy fel tudnak-e nőni a feladathoz, amire az előző „aranygenerációk” nem voltak képesek. Idén először a horvátok ellen bizonyíthatnak, akik 2018-ban az elődöntőben összetörték az álmaikat. A szlávokat hiba lenne lebecsülni, hiszen az előző két vb-t éremmel zárták, de a világranglistán 33. Panama és az Antoine Semenyóval felálló Ghána is okozhat meglepetést a nagyoknak.