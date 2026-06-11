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Világbajnoki luxus: mutatjuk, milyen helyeken rendezkedtek be a vb válogatottjai

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A ma kezdődő 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak a történelem legnagyobb tornája 48 válogatottal és három rendező országgal (Egyesült Államok, Kanada, Mexikó), hanem logisztikai szempontból is érdekes kihívás. A válogatottak többsége nem a mérkőzések helyszínén, hanem a FIFA által ajánlott edzőközpontok és luxusszállodák köré kiépített főhadiszállásokon készül. A németek kastélyhotelben, Ronaldóék floridai luxusban készülnek, míg Irán Mexikóból ingázik.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 5:33
Németország luxusszállása a labdarúgó-vb idejére Fotó: JAN WOITAS Forrás: DPA
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Érkezik a német válogatott a szállására
Érkezik a német válogatott a szállására Fotó: JAN WOITAS/DPA

Cristiano Ronaldo portugál válogatottja Palm Beach Gardens környékén készül. A dél-floridai környezet világhírű golfklubjairól, luxusvilláiról és ötcsillagos üdülőhelyeiről ismert. Ronaldóékat a legmagasabb szinten kényeztetik a Four Seasons Resort Palm Beachben.

Irán nem luxust, hanem a megoldást kereste Mexikóban

Az iráni válogatott eredetileg Arizona államban tervezte kialakítani vb-bázisát, de a vízum- és politikai nehézségek miatt végül a mexikói Tijuanába költözött, ahol a Club Tijuana edzőközpontját használja.

Míg a topcsapatok nyugodt, luxuskörnyezetben laknak, Irán esetében a fő szempont az volt, hogy egyáltalán biztosítható legyen a zavartalan jelenléte a tornán. A Guardian szerint így Mexikóból ingázhatnak egyes amerikai helyszínekre, miközben több csapattag vízumproblémákkal szembesült.

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