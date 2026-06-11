Világbajnoki luxus: mutatjuk, milyen helyeken rendezkedtek be a vb válogatottjai

Érkezik a német válogatott a szállására Fotó: JAN WOITAS/DPA

Cristiano Ronaldo portugál válogatottja Palm Beach Gardens környékén készül. A dél-floridai környezet világhírű golfklubjairól, luxusvilláiról és ötcsillagos üdülőhelyeiről ismert. Ronaldóékat a legmagasabb szinten kényeztetik a Four Seasons Resort Palm Beachben.

Irán nem luxust, hanem a megoldást kereste Mexikóban

Az iráni válogatott eredetileg Arizona államban tervezte kialakítani vb-bázisát, de a vízum- és politikai nehézségek miatt végül a mexikói Tijuanába költözött, ahol a Club Tijuana edzőközpontját használja.

Míg a topcsapatok nyugodt, luxuskörnyezetben laknak, Irán esetében a fő szempont az volt, hogy egyáltalán biztosítható legyen a zavartalan jelenléte a tornán. A Guardian szerint így Mexikóból ingázhatnak egyes amerikai helyszínekre, miközben több csapattag vízumproblémákkal szembesült.