Az öt legjobb Will Smith-film – A boldogság nyomában + videó

3. A boldogság nyomában (2006)

E heti filmünk egy igaz történeten alapuló dráma, amelyet Gabriele Muccino rendezett. A főszerepben Will Smith látható, aki Chris Gardner szerepét alakítja, mellette pedig saját fia, Jaden Smith is fontos szerepet kap.

Chris Gardner anyagi nehézségekkel küzd, és egy napon hajléktalanná válik kisfiával együtt. Fotó: Mafab.hu

A film alapját Chris Gardner önéletrajzi könyve adja. A történet egy apa küzdelmét mutatja be, aki minden nehézség ellenére próbál jobb életet biztosítani kisfiának. A film zenéjét Andrea Guerra szerezte, aki visszafogott, érzelmes dallamokkal kíséri a történetet. A zene finoman erősíti a megható pillanatokat, és jól tükrözi a főhős küzdelmét, reményét és kitartását.