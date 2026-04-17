will smithfilmchris gardneroscar - díj

Az öt legjobb Will Smith-film – A boldogság nyomában + videó

Egy apa mindent feláldoz, hogy esélyt adjon gyermekének egy jobb életre.

Csépányi Balázs
2026. 04. 17. 20:00
A Will Smith filmjeit bemutató minisorozatunkban az ötödik helyet egy megrendítő erejű életrajzi dráma, az Ali szerezte meg, a negyedik helyet egy vérbeli sci-fi, az Én, a robot (I, Robot) érte el. Ezen a héten már a bronzérmes mozival érkezünk, a mi egy megtörtént esetet feldolgozódráma, A boldogság nyomában (The Pursuit of Happyness).

3. A boldogság nyomában (2006)

E heti filmünk egy igaz történeten alapuló dráma, amelyet Gabriele Muccino rendezett. A főszerepben Will Smith látható, aki Chris Gardner szerepét alakítja, mellette pedig saját fia, Jaden Smith is fontos szerepet kap. 

Will Smith
Chris Gardner anyagi nehézségekkel küzd, és egy napon hajléktalanná válik kisfiával együtt. Fotó: Mafab.hu

A film alapját Chris Gardner önéletrajzi könyve adja. A történet egy apa küzdelmét mutatja be, aki minden nehézség ellenére próbál jobb életet biztosítani kisfiának. A film zenéjét Andrea Guerra szerezte, aki visszafogott, érzelmes dallamokkal kíséri a történetet. A zene finoman erősíti a megható pillanatokat, és jól tükrözi a főhős küzdelmét, reményét és kitartását.

A történet

Chris Gardner anyagi nehézségekkel küzd, és egy napon hajléktalanná válik kisfiával együtt. Mégis kitart célja mellett: egy rangos brókercégnél szeretne állást szerezni. A kemény próbatételek közepette nemcsak a túlélésért, hanem a jövőjükért is harcol. 

Will Smith
Will Smith Oscar-jelölést kapott az alakításáért. Fotó: Mafab.hu

A mozi a kritikusoktól és a nézőktől is kedvező visszajelzéseket kapott. Különösen Will Smith alakítását dicsérték, amelyért Oscar-díjra is jelölték. A kritikák kiemelték a film érzelmi erejét és inspiráló történetét, bár néhányan kissé kiszámíthatónak tartották a cselekményt.

Érdekességek a filmről

  • Will Smith Oscar-jelölést kapott az alakításáért.
  • A film különlegessége, hogy valódi apa és fia játszanak együtt.
  • A történet valóban megtörtént eseményeken alapul.
Will Smith
Smith játéka különösen erős az érzelmileg megterhelő jelenetekben, ahol egy apát látunk, aki minden körülmények között próbál helytállni.  Fotó: Mafab.hu
  • A film betekintést ad a brókeri világ versengő és kíméletlen közegébe.
  • Több jelenet improvizáción alapul, ami még hitelesebbé teszi az érzelmeket.

Will Smith alakítása a filmben

Will Smith az A boldogság nyomában főszerepében pályafutása egyik legmeghatóbb és legőszintébb alakítását nyújtja. Chris Gardner szerepében hitelesen mutatja be a kétségbeesés, a remény és az elszántság hullámvasútazását.

Játéka különösen erős az érzelmileg megterhelő jelenetekben, ahol egy apát látunk, aki minden körülmények között próbál helytállni. Nem véletlen, hogy alakítását Oscar-díjra jelölték.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A boldogság nyomában egy inspiráló és megható történet kitartásról, apai szeretetről és reményről. Will Smith egyik legerősebb drámai alakítását nyújtja, amely egyszerre szívszorító és felemelő.

Azoknak ajánlott, akik szeretik az igaz történeteken alapuló filmeket, és hisznek abban, hogy kemény munkával és kitartással még a legnehezebb helyzetből is van kiút.

Idővonal – 2006, amikor a film bemutatásra került 🎬

A Will Smith filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes filmmel érkezünk.

Borítókép: Több jelenet improvizáción alapul, ami még hitelesebbé teszi az érzelmeket (Fotó: Mafab.hu)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu