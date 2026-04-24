Az öt legjobb Will Smith-film – Legenda vagyok + videó

A tervezett folytatásról

A film hatalmas sikere után sokáig kérdéses volt a folytatás, de immár biztos, hogy készül a második rész, amely a tervek szerint 2027-ben kerülhet a mozikba. Will Smith visszatér Robert Neville szerepében.

A film kedvéért lezárták New York egyes részeit, ami ritka és költséges vállalkozás volt

A produkcióban, a hírek szerint Michael B. Jordan is kiemelt szerepet kap. A folytatás célja, hogy tovább mélyítse a világot és új megvilágításba helyezze az első rész eseményeit.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Legenda vagyok egyszerre látványos és érzelmileg erős sci-fi. A magány, a túlélés és a remény témáit egyedi módon dolgozza fel, miközben Will Smith szinte egymaga viszi a hátán a filmet. Azoknak ajánlott, akik szeretik az elgondolkodtató, mégis izgalmas történeteket, és kíváncsiak arra, hogyan reagál az ember egy teljesen összeomlott világban.

Idővonal – 2007, amikor a Legenda vagyok bemutatásra került 🎬

Megjelent az első iPhone, amely forradalmasította a mobilpiacot.

A mozikban nagy siker lett a Transformers.

A világot megrázta a 2007–2008-as pénzügyi válság kezdete.

A slágerlistákat az Umbrella vezette.

Smith a Legenda vagyok főszerepében szinte egymaga viszi a filmet. Robert Neville karakterét rendkívül hitelesen formálja meg