will smithfilmnew yorkfilmképrobert nevillemozi

Az öt legjobb Will Smith-film – Legenda vagyok + videó

Egy magányos tudós az utolsó reménysugárért küzd egy kihalt világban.

Csépányi Balázs
2026. 04. 24. 20:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

2. Legenda vagyok (2007)

E heti mozink egy posztapokaliptikus sci-fi dráma, amelyet Francis Lawrence rendezett. A film alapjául Richard Matheson azonos című regénye szolgált. A főszerepben Will Smith látható, aki Robert Neville tudóst alakítja. 

Robert Neville egyedüli túlélőként él az elnéptelenedett New Yorkban, miközben gyógymódot keres a halálos vírusra   Fotó: Mafab.hu

A film különlegessége, hogy hosszú időn keresztül szinte egyetlen főszereplőre épít, ami nagyban az ő játékára helyezi a hangsúlyt. A történet egy világjárvány után játszódik, amely az emberiség nagy részét kiirtotta, a túlélők egy része pedig mutáns lénnyé vált. A film zenéjét James Newton Howard szerezte. A zenei aláfestés visszafogott, melankolikus hangulatú, amely jól tükrözi a magányt és a kihalt világ nyomasztó atmoszféráját. A zene finoman erősíti az érzelmi jeleneteket, különösen a csendes, introspektív pillanatokban.

A történet

Robert Neville egyedüli túlélőként él az elnéptelenedett New Yorkban, miközben gyógymódot keres a halálos vírusra. Nappal kutat, éjjel pedig elbarikádozza magát a fertőzött lények elől, miközben egyre inkább a magány és a reménytelenség határára sodródik.

Will Smith alakítása a filmben

Smith a Legenda vagyok főszerepében szinte egymaga viszi a filmet. Robert Neville karakterét rendkívül hitelesen formálja meg: egyszerre mutatja meg a tudós racionalitását és az egyedüllétből fakadó lelki összeomlást. 

A folytatás a tervek szerint 2027-ben kerülhet a mozikba. Will Smith visszatér Robert Neville szerepében  Fotó: Mafab.hu

Alakítása különösen erős a csendes jelenetekben, ahol a magány, a veszteség és a remény finom árnyalatait jeleníti meg. Smith játéka teszi igazán átélhetővé a film érzelmi mélységét.

Érdekességek a filmről

  • A film kedvéért lezárták New York egyes részeit, ami ritka és költséges vállalkozás volt.
  • Neville kutyája, Sam az egyik legérzelmesebb szálat adja a történethez.
  • Will Smith fizikai és mentális felkészülése kulcsfontosságú volt a szerep hitelességéhez.
  • A film több ponton eltér a regénytől, különösen a befejezés.
  • Többféle befejezés is készült, köztük egy alternatív változat is.

A tervezett folytatásról

A film hatalmas sikere után sokáig kérdéses volt a folytatás, de immár biztos, hogy készül a második rész, amely a tervek szerint 2027-ben kerülhet a mozikba. Will Smith visszatér Robert Neville szerepében. 

A film kedvéért lezárták New York egyes részeit, ami ritka és költséges vállalkozás volt  Fotó: Mafab.hu

A produkcióban, a hírek szerint Michael B. Jordan is kiemelt szerepet kap. A folytatás célja, hogy tovább mélyítse a világot és új megvilágításba helyezze az első rész eseményeit.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Legenda vagyok egyszerre látványos és érzelmileg erős sci-fi. A magány, a túlélés és a remény témáit egyedi módon dolgozza fel, miközben Will Smith szinte egymaga viszi a hátán a filmet. Azoknak ajánlott, akik szeretik az elgondolkodtató, mégis izgalmas történeteket, és kíváncsiak arra, hogyan reagál az ember egy teljesen összeomlott világban.

Idővonal – 2007, amikor a Legenda vagyok bemutatásra került 🎬

  • Megjelent az első iPhone, amely forradalmasította a mobilpiacot.
  • A mozikban nagy siker lett a Transformers.
  • A világot megrázta a 2007–2008-as pénzügyi válság kezdete.
  • A slágerlistákat az Umbrella vezette.

A Will Smith filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már a győztes mozival érkezünk.

Borítókép: Smith a Legenda vagyok főszerepében szinte egymaga viszi a filmet. Robert Neville karakterét rendkívül hitelesen formálja meg (Fotó: Mafab.hu)

 

add-square Filmkép

Filmkép 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
