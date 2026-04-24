Az öt legjobb Will Smith-film – Legenda vagyok + videó

2. Legenda vagyok (2007)
E heti mozink egy posztapokaliptikus sci-fi dráma, amelyet Francis Lawrence rendezett. A film alapjául Richard Matheson azonos című regénye szolgált. A főszerepben Will Smith látható, aki Robert Neville tudóst alakítja.
A film különlegessége, hogy hosszú időn keresztül szinte egyetlen főszereplőre épít, ami nagyban az ő játékára helyezi a hangsúlyt. A történet egy világjárvány után játszódik, amely az emberiség nagy részét kiirtotta, a túlélők egy része pedig mutáns lénnyé vált. A film zenéjét James Newton Howard szerezte. A zenei aláfestés visszafogott, melankolikus hangulatú, amely jól tükrözi a magányt és a kihalt világ nyomasztó atmoszféráját. A zene finoman erősíti az érzelmi jeleneteket, különösen a csendes, introspektív pillanatokban.
