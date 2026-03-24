Saját jelöltje lökheti a szakadékba Magyar Pétert, leleplező felvétel látott napvilágot

Ezek az emberek csak tovább lökik Magyar Péter rozoga szekerét a szakadék felé haladó úton.

Magyar Orosházán pechére felhívta a színpadra a saját országgyűlési képviselőjelöltjét, a sokak által csak Szekus Marinak hívott, Gurzó Máriát, aki még magyarul sem tudta kimondani azt a települést, ahol elindul a választáson. A bukaresti egyetemen végzett jelölt Orosháza helyett folyamatosan Oroszországot mondott, végül sokadik próbálkozásra sikerült csak kimondania helyesen a település nevét.

Ez a szánalmas és egyben nagyon vicces jelenet hamar mém lett. Természetesen Wellor sem hagyhatta szó nélkül ezt a katasztrofális összeomlást. Zseniális módon jelenítette meg új zenéjében Magyar Péter jelöltjének a vergődését.