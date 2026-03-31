Fodor Gábor lecsapott Magyar Péterre és Orbán Viktor mellé állt

Magyar Péter, tisza párt, fodor gábor, orbán viktor, 2026. 03. 31. 5:20
Egyre többször hallani, hogy magukat baloldalinak vagy liberálisnak tekintő megmondóemberek nagyon kemény véleményt fogalmaznak meg Magyar Péterről. A választáshoz közeledve érdemes ezekre a hangokra is odafigyelni.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Markovics Gábor)

Most éppen Fodor Gábor pörkölt oda Magyar Péter pártjának.

Fodor Gábor az Indexnek írt véleménycikkében fogalmazott meg komoly bírálatot a Tisza Párttal kapcsolatban:

„A legfőbb mondanivalójuk továbbra is az, hogy »nem Orbán«, ami a kampányra elég, egy ország irányítására viszont kevés. Ezek alapján nem lehet őket kormányzásra felkészült erőként jellemezni, továbbra is egy lendületes társadalmi mozgalomnak tűnnek inkább.”

Fodor azonban itt nem állt meg, nem rejtette véka alá a Fidesszel kapcsolatos véleményét sem:

„A Fidesz ma az egyetlen kormányképes erő a maga tapasztalataival és ellentmondásaival együtt. Jól kezelték a migrációs válságot és komoly eredményeket értek el a családpolitikában, a foglalkoztatás területén, a roma integráció kérdésében, és megvalósítottak egy régi, liberális követelést, az egykulcsos adót."

Fodor Gábor nem nevezhető a kormány feltétlen hívének, de a véleményére érdemes odafigyelni.

Az egykori liberális politikus egyértelműen Orbán Viktor mellé állt.

Borítókép: Fodor Gábor (Fotó: Kurucz Árpád)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
