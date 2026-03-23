Magyar Péter főembere durván kitálalt, innen már nincs visszaút

A Tisza Párt vidéki támogatottsága láthatóan jóval visszafogottabb, mint a kormánypártoké. A két oldal közötti különbség egyre élesebben rajzolódik ki a kampány hajrájában. Mindez Magyar Péteréket is látványosan zavarja. Megmondóemberei hajmeresztő dolgokat produkálnak. A Tisza Párt elnökének egyik főembere, Raskó György a következőket bírta posztolni:

„Köszönjük, Trump elnök úr az Orbán Viktor melletti támogatásodat! A választásokig mondd még el néhányszor, hogy Orbán milyen kiváló békeharcos, én meg a világ legagresszívabb háborúpárti politikusa vagyok. Jól megértjük egymást Viktorral, mert ő is valójában ugyanolyan háborús héja és oroszbarát, mint én. Hát igen, együtt fognak benneteket Moszkvában.”