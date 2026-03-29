Pottyondy Edina leleplezte, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak vége van

Előre menekülnek, hiszen nincs is más választásuk, mert már nincs sok idő a választásokig. Ezért már az eddig is teljesen abszurd közvélemény-kutatási adataikat tovább torzítva még nagyobb tiszás előnyt hoztak ki, a független, objektív Hann Endre és a Medián segítségével. A Medián nonszensz, irracionális számait figyelve ne feledjük, hogy az egykori SZDSZ-alapító Hann bejelentette, valószínűleg visszavonul és ez lesz az utolsó kampánykutatása. Tehát nem lehet majd számonkérni, hogy Endre bácsi, hogy is volt ez a 23 százalékos Tisza-vezetés?

Azonban nem csak a balos közvélemény-kutatókkal szaladt el a ló. A Magyar Péter imádó influenszerkórus is akcióban van. Érdemes megnéni, miként fut végig egy-egy kamu, hazug információ pillanatok alatt ennek a bagázsnak a felületein.