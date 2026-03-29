Pottyondy Edina leleplezte, Magyar Péternek és a Tisza Pártnak vége van

Két hét van a választásig. Orbán Viktor és a Fidesz a Békemenet óta az addig is erőtől duzzadó kampányát látványos fokozni tudta. A nagyszerű DPK-gyűlések után a miniszterelnök országjárásba kezdett, ami hatalmas siker. Tömegek állnak ki napról napra Orbán Viktor és a kormány mellett. Jól látható, hogy az országjárás sikere káoszt okozott a Tisza Pártban.
Előre menekülnek, hiszen nincs is más választásuk, mert már nincs sok idő a választásokig. Ezért már az eddig is teljesen abszurd közvélemény-kutatási adataikat tovább torzítva még nagyobb tiszás előnyt hoztak ki, a független, objektív Hann Endre és a Medián segítségével. A Medián nonszensz, irracionális számait figyelve ne feledjük, hogy az egykori SZDSZ-alapító Hann bejelentette, valószínűleg visszavonul és ez lesz az utolsó kampánykutatása. Tehát nem lehet majd számonkérni, hogy Endre bácsi, hogy is volt ez a 23 százalékos Tisza-vezetés?
Azonban nem csak a balos közvélemény-kutatókkal szaladt el a ló. A Magyar Péter imádó influenszerkórus is akcióban van. Érdemes megnéni, miként fut végig egy-egy kamu, hazug információ pillanatok alatt ennek a bagázsnak a felületein.
Az influenszer-kommandó egyik leghangosabb tagja, az internet vicsorgó démona, a rosszindulat és a gyűlölködés felkent papnője Pottyondy Edina. Az Orbán-gyűlölő megmondóember a következőt posztolta a napokban:
„Az az érzésem, hogy nem pusztán árad a Tisza. Hanem ez gátszakadás. Orbán nyilvános beszédein spontán összeverődött emberek skandálják, hogy »Mocskos Fidesz!«. A Medián szerint 23%-kal vezet a legnagyobb ellenzéki párt. És már a Mi Hazánk is a küszöbön billeg. A DK négy jelöltje jelentette be a visszalépését. És ez a legkevesebb.”
Jól látható, hogy mindent elkövetnek azért, hogy a tiszásokkal elhitessék, nagyon nagy az esély a kormányváltásra, hatalmas előnnyel vezet Magyar Péter. Pottyondy is felült erre a vonatra, és kőkeményen árulja a reményt, fittyet hányva a valóságra.
Hann Endre kabaréba illő, komolytalan mérésének eredményével példálózik, majd Orbán beszédein spontán (!) összeverődött ellentüntetőkről beszél.
Ezzel szemben az igazság az, amit Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője fogalmazott meg tűpontosan a Facebook-oldalán:
„A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája. Ezt bizonyítja, hogy már az ország túlsó végéből is elbuszoztatta Győrig balhézni a fizetett embereit.”
Ennyit a spontán tüntetőkről.
Sajnos az az igazság, hogy az erőszak egyre erőteljesebben jelenik meg Magyar Péter követőinél.
Bárkinek nekiesnek, aki nem velük szimpatizál. Trágárul ordibálnak, és a tettlegességtől sem riadnak vissza a Tisza Párt szeretetország-hívői.
Pottyondy Edina ezzel a posztjával pont azt bizonyította be, hogy nagy a baj a Tisza Párt körül. Görcsösen kapaszkodik az álomvilágba, de pont ezzel leplezi le a valóságot. Még két hét és eljön az igazság pillanata – gondolta magában Fehévizy, majd nekiállt krumplit pucolni a vasárnapi ebédhez.
Borítókép: Pottyondy Edina, az internet vicsorgó démona (Fotó: Képernyőfotó)
