Magyar Péter lebukott, az ország túlsó végéből buszoztatta a balhézó tiszásokat Győrbe

A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt bizonyítja, hogy már az ország túlsó végéből is elbuszoztatta Győrig balhézni a fizetett embereit.

Hozzátette: a híradások alapján Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak uszítottak, hergeltek és gyűlölködtek.

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt vezetése és az aktivisták azért egyre idegesebbek és agresszívabbak, mert nem bírják elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, és tisztában vannak azzal, hogy nem nyerhetnek.