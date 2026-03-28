Magyar Péter lebukott, az ország túlsó végéből buszoztatta a balhézó tiszásokat Győrbe

A Magyar Péter nevű portolónak tegnap este ismét tele lett a gatyája – írta közösségi oldalán Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője szerint ezt bizonyítja, hogy már az ország túlsó végéből is elbuszoztatta Győrig balhézni a fizetett embereit.
Hozzátette: a híradások alapján Magyar Péter becsapott emberei egy értelmes mondatot sem tudtak elmondani, csak uszítottak, hergeltek és gyűlölködtek.
Kocsis Máté szerint a Tisza Párt vezetése és az aktivisták azért egyre idegesebbek és agresszívabbak, mert nem bírják elviselni, hogy sokkal többen vannak a miniszterelnök rendezvényein, és tisztában vannak azzal, hogy nem nyerhetnek.
Ezért akartok már a vereségetek másnapján polgárháborús helyzetet. Ezért hazudtok reggel, délben meg este. De mi akkor is hiszünk a nemzet összefogásának erejében és a csendes többség ítéletében – jegyezte meg a Fidesz frakcióvezetője.
