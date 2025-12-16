A Kreml szerint az ukrán karácsonyi tűzszünet csak átfogó békeegyezmény részeként valósítható meg. Dmitrij Peszkov tolmácsolta Moszkva álláspontját – miszerint az ideiglenes tűzszünetek nem oldják meg a konfliktust. Sőt, az ilyen lépések a harcok elhúzódását is előidézhetik – számolt be róla az Origo.
Dmitrij Peszkov: Oroszország a valódi megoldásokban érdekelt
Moszkva szkeptikus az ideiglenes tűzszünetekkel kapcsolatban, attól tartva, hogy ezek nem vezetnek valódi békéhez. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország célja a háború lezárása és stratégiai érdekeinek biztosítása.
A két fél nézetei jelentősen eltérnek a háború lezárásának módját illetően.
Dmitrij Peszkov kedden reagált Volodimir Zelenszkij hétfői nyilatkozatára. Zelenszkij azt hangsúlyozta, hogy Kijev támogatná az ünnepi tűzszünetet. Különösen az energetikai infrastruktúra elleni támadások szüneteltetését tartják fontosnak. Az ukrán vezetés szerint ez humanitárius szempontból indokolt. Ugyanakkor csökkenthetné a civil lakosság terheit az ünnepek alatt. Moszkva viszont szkeptikus a kezdeményezéssel kapcsolatban.
Peszkov kiemelte, hogy a legfontosabb kérdés a felek közötti valódi megállapodás esélye.
Az ideiglenes tűzszünet lehetőséget adhat Ukrajnának a felkészülésre, de Oroszország nem szeretné, ha ez a háború folytatásához nyújtana előnyt. Moszkva céljai változatlanok: a háború lezárása és stratégiai érdekek biztosítása.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
