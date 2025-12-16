Dmitrij Peszkov: Oroszország a valódi megoldásokban érdekelt

A Kreml szerint az ukrán karácsonyi tűzszünet csak átfogó békeegyezmény részeként valósítható meg. Dmitrij Peszkov tolmácsolta Moszkva álláspontját – miszerint az ideiglenes tűzszünetek nem oldják meg a konfliktust. Sőt, az ilyen lépések a harcok elhúzódását is előidézhetik – számolt be róla az Origo.

Dmitrij Peszkov tolmácsolta Moszkva álláspontját Fotó: AFP