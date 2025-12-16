oroszországUkrajnaegyesült államokszergej rjabkovorosz-ukrán háború

Moszkva bejelentést tett a háború végéről, Szergej Rjabkov megdöbbentő részleteket közölt

Moszkva nyitott az egyeztetésekre, de elutasítja a NATO vagy más katonai erők jelenlétét Ukrajnában. Az amerikai kezdeményezés és a nyugati garanciák új lehetőségeket teremthetnek a békefolyamatban. Szergej Rjabkov szerint az ukrán konfliktusban részt vevő felek a válság tartós rendezésének küszöbén állnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 16. 11:30
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes Forrás: AFP
Az orosz–ukrán konfliktus rendezésének lehetőségei soha nem látszottak még ennyire kézzelfoghatónak – véli Szergej Rjabkov, Oroszország külügyminiszter-helyettese. Az ABC Newsnak adott interjújában a diplomata kifejtette, hogy bár a konfliktus alapvető problémái továbbra is fennállnak, a felek közel állnak ahhoz, hogy tartós megoldást találjanak – számolt be róla cikkében a Ria Novosztyi.

Szergej Rjabkov szerint az ukrán konfliktus felei a válság tartós rendezésének küszöbén állnak.
Szergej Rjabkov szerint az ukrán konfliktusban részt vevő felek a válság tartós rendezésének küszöbén állnak Fotó: AFP

Szergej Rjabkov optimizmusának adott hangot

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a szörnyű válság megoldásának küszöbén állunk” – fogalmazott Rjabkov. Hozzátette, hogy Moszkva olyan megoldást támogat, amely nem csupán ideiglenes, hanem megszünteti a konfliktus gyökerét. „2022-ben közel álltunk a teljes megoldáshoz, de most a helyzet sokkal bonyolultabb, a nézeteltérések nyilvánvalók. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítéseinket meg kell dupláznunk, és erre készek vagyunk” – mondta a külügyminiszter-helyettes.

Rjabkov hangsúlyozta, hogy Oroszország előítéletek nélkül, nyitottan várja az Egyesült Államok tájékoztatását az utolsó tárgyalások eredményeiről az ukrán képviselőkkel.

Ugyanakkor világossá tette: Moszkva soha nem fogja elfogadni a NATO-csapatok vagy bármilyen koalíciós erő állomásoztatását ukrán területen. „Ez a gyakorlatban ugyanazt jelentené, mint a NATO jelenléte, sőt egyes esetekben még kockázatosabb, hiszen a döntések a NATO szokásos eljárásai nélkül is végrehajthatók” – tette hozzá a diplomata. 
December elején Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottat és Jared Kushnert, Donald Trump vejét. Az ötórás megbeszélés során az amerikai békefolyamat részleteit vitatták meg, ám egyelőre kompromisszumos megoldás nem született. 

Putyin szerint az Egyesült Államok kezdeti tervét négy csomagra bontották, amelyeket külön-külön kellene megvizsgálni.

Moszkva szinte mindegyik pontot áttekintette, de több kérdésben nem értett egyet Washingtonnal. A tárgyalások sorozata Berlinben folytatódott, ahol az amerikai és ukrán delegációk egyeztettek a békefolyamat részleteiről. A megbeszélések eredményeként a nyugati országok beleegyeztek, hogy a NATO 5. cikkéhez hasonló biztonsági garanciákat nyújtanak Ukrajnának. Ezzel szemben az Egyesült Államok területi engedményeket követelt Kijevtől, állítja Donald Tusk lengyel miniszterelnök. 

Borítókép: Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP)

