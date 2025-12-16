Moszkva bejelentést tett a háború végéről, Szergej Rjabkov megdöbbentő részleteket közölt

Szergej Rjabkov optimizmusának adott hangot

„Teljesen biztosak vagyunk abban, hogy a szörnyű válság megoldásának küszöbén állunk” – fogalmazott Rjabkov. Hozzátette, hogy Moszkva olyan megoldást támogat, amely nem csupán ideiglenes, hanem megszünteti a konfliktus gyökerét. „2022-ben közel álltunk a teljes megoldáshoz, de most a helyzet sokkal bonyolultabb, a nézeteltérések nyilvánvalók. Ez azt jelenti, hogy erőfeszítéseinket meg kell dupláznunk, és erre készek vagyunk” – mondta a külügyminiszter-helyettes.

Rjabkov hangsúlyozta, hogy Oroszország előítéletek nélkül, nyitottan várja az Egyesült Államok tájékoztatását az utolsó tárgyalások eredményeiről az ukrán képviselőkkel.

Ugyanakkor világossá tette: Moszkva soha nem fogja elfogadni a NATO-csapatok vagy bármilyen koalíciós erő állomásoztatását ukrán területen. „Ez a gyakorlatban ugyanazt jelentené, mint a NATO jelenléte, sőt egyes esetekben még kockázatosabb, hiszen a döntések a NATO szokásos eljárásai nélkül is végrehajthatók” – tette hozzá a diplomata.

December elején Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottat és Jared Kushnert, Donald Trump vejét. Az ötórás megbeszélés során az amerikai békefolyamat részleteit vitatták meg, ám egyelőre kompromisszumos megoldás nem született.