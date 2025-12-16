Iskolai késelés: több sérült is van, a támadót elfogták

Az egyik gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett – az előzetes adatok szerint egy negyedik osztályos tanulóról van szó. A támadó az esetet követően szelfit készített.

A támadás után megkezdődött az iskola kiürítése. A Shot csatorna beszámolója szerint a Moszkva megyei iskolából evakuálták a diákokat, miután egy tinédzser késsel támadt rájuk.

A helyszínre mentők és egészségügyi dolgozók érkeztek. A Shot állítása szerint a felfegyverzett tinédzser túszokat is ejtett. A Telegram-csatorna információi alapján legalább egy diákot tartott fogva egy tanteremben. Úgy tudják, hogy az elkövető kést és paprikaspray-t vitt magával. A Baza csatorna arról számolt be, hogy a hatóságok tárgyalásokat folytattak vele.

A biztonsági erők végül ártalmatlanították a símaszkot viselő fiút.

Moszkvai idő szerint körülbelül 10.30-kor érkeztek hírek arról, hogy a rendvédelmi szervek elfogták a fegyveres tinédzsert.