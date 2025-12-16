Iskolai késelés: több sérült is van, a támadót elfogták

Az iskola elleni támadást egy 15 éves diák követte el. A lap értesülései szerint a tanároknak korábban nem volt gondjuk a fiatal elkövetővel. A támadás következtében hárman megsérültek. A Lenta.ru információi alapján a sérültek között egy biztonsági őr és diákok is vannak – számolt be az Origo.
Az egyik gyermek életveszélyes sérüléseket szenvedett – az előzetes adatok szerint egy negyedik osztályos tanulóról van szó. A támadó az esetet követően szelfit készített.
A támadás után megkezdődött az iskola kiürítése. A Shot csatorna beszámolója szerint a Moszkva megyei iskolából evakuálták a diákokat, miután egy tinédzser késsel támadt rájuk.
A helyszínre mentők és egészségügyi dolgozók érkeztek. A Shot állítása szerint a felfegyverzett tinédzser túszokat is ejtett. A Telegram-csatorna információi alapján legalább egy diákot tartott fogva egy tanteremben. Úgy tudják, hogy az elkövető kést és paprikaspray-t vitt magával. A Baza csatorna arról számolt be, hogy a hatóságok tárgyalásokat folytattak vele.
A biztonsági erők végül ártalmatlanították a símaszkot viselő fiút.
Moszkvai idő szerint körülbelül 10.30-kor érkeztek hírek arról, hogy a rendvédelmi szervek elfogták a fegyveres tinédzsert.
További Külföld híreink
A Mash csatorna videót is közzétett, amelyen látható, amint a rendőrök az őrizetbe vett fiatalt egy rendőrautóba ültetik.
Oroszországban két nap alatt két iskolai támadás történt.
További Külföld híreink
Egy nappal korábban, december 15-én, Szentpéterváron, a 191-es számú iskolában egy tinédzser késsel támadt meg egy tanárt, majd önmagát is megsebesítette. Az eset során egy 29 éves matematikatanár és két diák sérült meg. A feltételezések szerint a támadást az váltotta ki, hogy a diák nem akart részt venni az órán kívüli matematikafoglalkozásokon, amelyekre édesanyja – aki ugyanabban az iskolában tanított – beíratta.
Borítókép: Rendőrautó (Forrás: Pexels)
