Magyar Honvédség (MH)Szalay-Bobrovniczky Kristófhaderőfejlesztés

Szárazföldön és levegőben is nagy megújuláson esett át a honvédség, mutatjuk a legnagyobb fejlesztéseket

A honvédség szárazföldi eszközparkja az elmúlt négy évben teljesen megújult, és a harckocsikon kívül ez a katonai helikopterekre és a repülőgépekre is igaz – hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter a köztelevízióban. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a háborús készülődés Európában már előrehaladott állapotban van, ilyenkor pedig nagyon fontos egy ütőképes haderő és egy határozott nemzeti kormány, hogy hazánk ki tudjon maradni a konfliktusokból.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 16. 14:14
Az elmúlt egy évtized haderőfejlesztési erőfeszítéseinek köszönhetően mára teljessé vált a Magyar Honvédség nehézharckocsi-flottája, vagyis megérkeztek az utoljára megrendelt Leopárd tankok is – jelentette ki a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: a honvédségnek korábban volt tizenkét Leopard 2A4-ese, most kompletté vált a negyvennégy egységből álló 2A7-es, és ez egy nagyon nagy tekintélyt parancsoló, komoly erő.

A honvédség egyik Leopard 2A7 harckocsija (Forrás: Honvédelem.hu)
Felhívta a figyelmet arra, a honvédség szárazföldi eszközparkja az elmúlt négy évben teljesen megújult, és a harckocsikon kívül ez a katonai helikopterekre és a repülőgépekre is igaz. Kiemelte, 

a magyar légierő immár negyedik alkalommal vett részt a NATO szövetségi keretei között a balti államok légtérrendészetében, ugyanis ezek az országok nem rendelkeznek vadászgépekkel. 

Hangsúlyozta, hogy „ez nagyon éles feladat”, hiszen a magyar Gripen vadászbombázóknak kell fellépniük a légtérbe belépő, jellemzően orosz gépekkel szemben, amit kiválóan teljesítettek.

Több millió forintnyi pluszpénzt kapnak a magyar katonák

Egy rövid geopolitikai kitekintő után a miniszter beszélt a katonák juttatásairól is. A januári fizetéssel 22 ezer egyenruhás kapja meg hathavi fegyverpénzét, emellett ebben a kormányzati ciklusban átlagosan 35 százalékkal emelték a katonák illetményét, ráadásul juttatásokkal segítik a lakhatásukat, a közlekedésüket, továbbá nyugdíjpénztári hozzájárulást is kapnak.

Végül hangsúlyozta, hogy az ünnepek alatt is gondolnak a világszerte 15 misszióban, hazájuktól távol szolgáló magyar katonákra, akik számíthatnak a magyar kormányra és a magyar emberekre.

A háborúk előkészítésének több fázisa létezik

A honvédelmi miniszter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt hangsúlyozta, Európán egyre inkább eluralkodik egy olyanfajta pszichózis, amely ismét háborúba sodorná az öreg kontinenst. Ezzel összefüggésben emlékeztetett, a háborúk előkészítésének több fázisa létezik: 

  1. A kommunikáció megszakadása a felek között, 
  2. a szankciók bevezetése, 
  3. majd pedig a nagyarányú fegyverkezés megindítása, amit a sorozás követ. 

Szerinte mindez azt jelenti, hogy most egy előrehaladott fázisban vagyunk, miközben az európai politikai és katonai vezetők retorikája is az eszkalációt erősíti. 

– Ebben a helyzetben különösen nagy szükség van egy nagyon határozott magyar kormányra, amelynek van ereje és szándéka, hogy Magyarországot távol tartsa ettől – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Borítókép: A honvédség egy H225M katonai helikoptere (Forrás: Honvédelem.hu)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

