Ijesztő számok: több mint húsz alkalommal kaptak éles riasztást a magyar Gripenek a Baltikumban

– Jelentős megújuláson ment keresztül a Magyar Honvédség az elmúlt évtizedben , korszerű eszközök állnak rendelkezésre, új képességek épültek fel, és megerősödött a honvédség nemzetközi együttműködési rendszere is – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter hétfőn Kecskeméten. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 visszafogadó ünnepségén azt mondta, a légtérvédelem a modern hadviselés egyik legösszetettebb területe, különösen igaz ez egy olyan időszakban, amikor Európa keleti részén háború zajlik, és a biztonsági kockázatok folyamatosan nőnek.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (b) és Tősér Péter alezredes, a baltikumi misszió parancsnoka a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegység Blokk 69 visszafogadó ünnepségén (Fotó: MTI/Bús Csaba)

Egy rövid geopolitikai kitekintő után a tárcavezető emlékeztetett: az MH Balti Fegyveres Légvédelmi Készenlét Alegység blokk 69 állománya augusztus 1-je és december 1-e között Észtország, Lettország és Litvánia légterének védelmét látta el négy Gripen vadászgéppel, a feladat végrehajtásához szükséges teljes technikai háttérrel, valamint 80 fős személyi állománnyal. Elmondta,

az idei küldetés mérlege 22 éles riasztás, 87 gyakorló riasztás, valamint több mint 400 repült óra, amelyek mind azt igazolják, hogy a Magyar Honvédség katonái nem csak technikailag, de szervezetileg és mentálisan is felkészültek az ilyen feladatokra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf köszönetet mondott valamennyi katonának az elmúlt négyhavi szolgálatáért, majd Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnök felhívta a figyelmet arra, hogy

a balti országok számára a légtérrendészet nemcsak feladat, hanem a hétköznapi élet biztonságának garanciája is.

Mivel Észtország, Lettország és Litvánia nem rendelkezik vadászgépekkel, ezért a NATO-tagállamok rotációs felajánlása nemcsak katonai kötelezettségvállalás, hanem a kollektív védelem kézzelfogható megnyilvánulása is – tette hozzá.

A vezérezredes kiemelte: a Magyar Honvédség képes olyan nemzetközi szerepvállalásra, amely hosszú távon növeli hazánk biztonságát, hitelességét és súlyát a szövetségi rendszerben.