magyar honvédségleopard 2Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Teljessé vált a magyar harckocsiflotta

A Leopardok beszerzésével negyven évet lépett előre a Magyar Honvédség.

Magyar Nemzet
2025. 12. 12. 12:26
Forrás: MH Klapka György 1. Páncélosdandár/Facebook
A 44. Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta – mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Tatán pénteken.

Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte, a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé. A miniszter kiemelte:

2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.

 

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség. Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.

Borítókép: A Leopard 2 A7HU (Forrás: Facebook/MH Klapka György 1. Páncélosdandár)


