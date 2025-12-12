életKopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (Kincs)közvélemény-kutatásfelmérés

Jó éve volt a magyarok kétharmadának, a többség bizakodóan tekint 2026-ra

A magyarok többsége elégedett az idei évvel, és a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően bizakodva tekint a 2026-os esztendő elé – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés rávilágít, hogy a kedvező közérzet és az elégedettség különösen magas a családosok, a kisgyermekes szülők, a házasok és a kormánypárti szavazók körében.

A magyarok 63 százaléka számára inkább jó év volt az idei, 52 százalékuk pedig bizakodóan tekint 2026-ra is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) legfrissebb felméréséből. A megkérdezettek fele a saját élete alakulását illetően pozitív fejleményekre számít, tízből négyen pedig nem számítanak változásra. A bizakodóbb hangulatot jelzi, hogy ősszel már jobb közérzetről számoltak be a magyarok, mint a nyár folyamán – tette hozzá közleményében a KINCS.

Young mother, read a book to her three children, boys, in the bedroom, mothers day concept
A Kopp Mária Intézet felmérése szerint a kisgyermekesek és a harminc év alatti fiatalok pozitív várakozásokkal tekintenek a következő esztendőre. Forrás: Shutterstock

Az idei évet értékelve a magyarok csaknem kétharmada elégedetten nyilatkozott, míg 34 százalékuk szerint az év nem alakult kedvezően. Különösen pozitívan értékelték a 2025-ös évet

  • a családosok (67 százalék),
  • a kisgyermekes szülők (77 százalék) és 
  • a házasok (70 százalék),
  • de a vallásos emberek (72 százalék) és 
  • a kormánypárti szavazók (nyolcvan százalék) jelentős része is

elégedettnek bizonyult.

A kedvező megítélést a lakosság közérzetének javulása is megerősíti. A KINCS közérzetkutatásának eredményei szerint az ősz folyamán javult az ország helyzetének megítélése, miközben a saját élet alakulásával való elégedettség is emelkedett. Az elégedettség és a biztonságérzet szintje is kismértékben nőtt, miközben a boldogság- és az egészségérzet továbbra is stabil maradt.

Az adatok szerint

a magyarok fele – különösen a kisgyermekesek, a harminc év alatti fiatalok és a vallásosok – a 2026-os évre pozitív várakozásokkal tekint,

27 százalékuk szerint nem lesz változás, 15 százalékuk pedig úgy véli, hogy az új esztendő nehezebb lesz. A saját életüket illetően a magyarok 49 százaléka bizakodó, kilenc százalékuk pesszimista, 38 százalékuk pedig úgy véli, hogy nem lesz változás a jövő évben. A gazdasági helyzet, a jövedelmek, a lakhatás, az életszínvonal és az ország megítéléséről megoszlanak a vélemények: a magyarok harmada szerint javulás várható 2026-ban, harmaduk nem remél változást, 24-32 százalékuk pedig negatív fejleményekre számít ezeken a területeken.

A felmérés alapján a magyarok többsége inkább bizakodóan tekint a 2026-os évre, amikor számos olyan támogatás indul, amely a magyarok anyagi biztonságát erősíti.

A KINCS emlékeztetett, hogy 2026-ban folytatódik Európa legnagyobb adócsökkentési programja, amelynek részeként január 1-jétől újabb ötven százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény és a harminc év alatti édesanyák, illetve a negyven év alatti kétgyermekes nők is adómentességet kapnak. Indul a közszolgálati dolgozókat érintő új otthontámogatási program, valamint folyósítják a 13. havi nyugdíjat és megkezdődik a 14. havi nyugdíj bevezetése is, ami jelentősen hozzájárul idős honfitársaink életszínvonalának emeléséhez – olvasható a közvélemény-kutatásban.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


