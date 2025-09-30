Hankó Balázsadómentességadócsökkentéscsalád

Európa legnagyobb adócsökkentési programja a magyar kormány érdeme

Magyarország családbarát ország, ahol Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el a kormány, és egy családbarát adóforradalom van kibontakozóban – mondta a kulturális és innovációs miniszter kedden a TV2 Mokka című műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 10:52
Európa legnagyobb adócsökkentési programját indította el a kormány Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A program következő lépése a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége, amely független a gyermekek életkorától – közölte Hankó Balázs. Hozzátette, 200–250 ezer anyát érint a szerdán életbe lépő intézkedés, mely átlagbér esetén havi 109 ezer, éves szinten pedig 1,3 millió forint többletbevételt jelent számukra.

A miniszter kiemelte, ha ehhez társul a családi adókedvezmény, már 50 százalékkal megemelt összege – azaz havi 148,5 ezer forint –, akkor az évi 2,5 millió forintos pluszbevételt jelent. Megjegyezte, mivel január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, azzal és az szja-mentességgel együtt a háromgyermekes családok éves szinten 3,7 millió forinttal több jövedelemre tehetnek szert.

Az adókedvezmény igénylésére két lehetőség van: az édesanya az adóelőleg-nyilatkozattal jelzi az szja-mentességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, vagy jövő májusban az adópapírok kitöltésekor nyilatkozik az adómentességről – emelte ki Hankó Balázs. Hozzátette, 

január elsején indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének lépcsőzetes bevezetése, ezáltal már félmillió édesanya, 2029. január elsejétől pedig már egymillió édesanya lesz adómentes.

A miniszter hangsúlyozta, a Tisza Párt nemcsak elvenné a családtámogatásokat, hanem a Tisza-adóval még átlagosan 344 ezer forintot rájuk is terhelne. Mint mondta, az is látható, „mit diktálnak nekik Brüsszelből, azt, hogy a rezsicsökkentésből ki kell hátrálni Magyarországnak”, és ez egy magyar családnak éves szinten félmillió forint nehézséget jelentene.

Brüsszel minket le akar terelni az orosz energiáról, ezzel Magyarország a GDP-jének négy százalékától esne el

– mondta, hozzátéve, a magyar kormány pontosan ennyit fordított a családok támogatására, a jövő évben pedig már a GDP öt százalékát, azaz 4800 milliárd forintot tervez erre a célra biztosítani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.