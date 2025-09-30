Európa legnagyobb adócsökkentési programja a magyar kormány érdeme

A program következő lépése a háromgyermekes édesanyák élethosszig tartó szja-mentessége, amely független a gyermekek életkorától – közölte Hankó Balázs. Hozzátette, 200–250 ezer anyát érint a szerdán életbe lépő intézkedés, mely átlagbér esetén havi 109 ezer, éves szinten pedig 1,3 millió forint többletbevételt jelent számukra.

A miniszter kiemelte, ha ehhez társul a családi adókedvezmény, már 50 százalékkal megemelt összege – azaz havi 148,5 ezer forint –, akkor az évi 2,5 millió forintos pluszbevételt jelent. Megjegyezte, mivel január elsejétől újabb 50 százalékkal emelkedik a családi adókedvezmény, azzal és az szja-mentességgel együtt a háromgyermekes családok éves szinten 3,7 millió forinttal több jövedelemre tehetnek szert.

Az adókedvezmény igénylésére két lehetőség van: az édesanya az adóelőleg-nyilatkozattal jelzi az szja-mentességét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé, vagy jövő májusban az adópapírok kitöltésekor nyilatkozik az adómentességről – emelte ki Hankó Balázs. Hozzátette,

január elsején indul a kétgyermekes édesanyák szja-mentességének lépcsőzetes bevezetése, ezáltal már félmillió édesanya, 2029. január elsejétől pedig már egymillió édesanya lesz adómentes.

A miniszter hangsúlyozta, a Tisza Párt nemcsak elvenné a családtámogatásokat, hanem a Tisza-adóval még átlagosan 344 ezer forintot rájuk is terhelne. Mint mondta, az is látható, „mit diktálnak nekik Brüsszelből, azt, hogy a rezsicsökkentésből ki kell hátrálni Magyarországnak”, és ez egy magyar családnak éves szinten félmillió forint nehézséget jelentene.

Brüsszel minket le akar terelni az orosz energiáról, ezzel Magyarország a GDP-jének négy százalékától esne el

– mondta, hozzátéve, a magyar kormány pontosan ennyit fordított a családok támogatására, a jövő évben pedig már a GDP öt százalékát, azaz 4800 milliárd forintot tervez erre a célra biztosítani.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)