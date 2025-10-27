családközszolgálatotthonHidvéghi Balázs

Itt vannak a részletek, így kaphat évi egymilliót mindenki, aki az államnak dolgozik + videó

A közszolgálatban dolgozóknak mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a kormány – jelentette be a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs közölte, a program 2026. január 1-jén indul.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 11:00
Forrás: Shutterstock
A kormány döntött, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra – jelentette be Hidvéghi Balázs.

Budapest, 2025. május 26. Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án. MTI/Kovács Attila
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára 
Fotó: Kovács Attila / MTI

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy

Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.

Az államtitkár kifejtette, hogy az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel:

  • egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére
  • vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére.

Ha pedig a házastársa vagy élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást – tette hozzá. A program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük!

– fogalmazott Hidvéghi Balázs.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


