Itt vannak a részletek, így kaphat évi egymilliót mindenki, aki az államnak dolgozik + videó

A kormány döntött, új otthontámogatási program indul a közszolgálatban dolgozóknak: mostantól évi egymillió forintos támogatást biztosít a számukra – jelentette be Hidvéghi Balázs.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára

Fotó: Kovács Attila / MTI

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán megosztott videójában azt mondta, hogy támogatás jár az orvosoknak, akik gyógyítanak, az ápolóknak, akik gondoskodnak, a rendőröknek, akik vigyáznak ránk, a tanároknak, akik tanítanak és nevelnek, a katonáknak, akik megvédenek minket, és minden közszolgálati dolgozónak, akik nélkül nem működne az ország.

Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, hogy

Magyarország kormánya elkötelezett abban, hogy minél több magyar család juthasson saját otthonhoz, ezért indították el a csok pluszt, a fix 3 százalékos lakáshitelt, és most ehhez csatlakozik ez az új, a közszolgálatban dolgozókat támogató program is.

Az államtitkár kifejtette, hogy az évi nettó egymillió forintos otthontámogatás kétféleképpen használható fel:

egyrészt a már meglévő lakáshitel törlesztésére

vagy egy új lakáshitel önerejének a kifizetésére.

Ha pedig a házastársa vagy élettársa is a közszolgálatban dolgozik, akkor mindketten igényelhetik a támogatást – tette hozzá. A program 2026. január 1-jén indul, a részletekről a munkáltatónál lehet érdeklődni.

Ez a támogatás köszönet mindazoknak, akik hivatásukban nap mint nap a közösségért dolgoznak. Köszönjük!

– fogalmazott Hidvéghi Balázs.

