Megtámadták Andrej Babist

A teljes gazdaságra kedvező hatással lehet az Otthon start

Elstartoltunk: Panyi Miklós a fix 3 százalékos hitelről beszélt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 17:16
Az Otthon start fix 3 százalékos hitele olyan lehetőségeket kínál, amelyre még nem volt példa Fotó: Szabad Föld / Kállai Márton
Elstartoltunk – vezette fel Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Facebook-bejegyzésében, hogy a mai nappal, szeptember elsején elindult a rendszerváltás óta Magyarország legnagyobb otthontámogatási rendszere, a fix 3 százalékos lakáshitel. 

Az Otthon start program pedig egyben Európa legerősebb otthonteremtési programja. Több tízezer fiatal számára nyújt lehetőséget az otthonteremtésre, és a rugalmassága alkalamas arra, hogy sokan lecseréljék a kisebb lakásukat egy nagyobbra, vagy albérletüket egy saját tulajdonra.

A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű, alapesetben 10 százalék önerővel elérhető állami lakáshitel egyedülálló lehetőség, ami a tulajdonosi állapotból indul ki, korhatárkorlát nincs. 

A felvehető maximális hitelösszeg 50 millió forint.

A babaváró hitellel vagy a csokkal ellentétben nem feltétel a házasság vagy a gyermek megléte, de mivel a hitelprogram kombinálható az összes családtámogatási, otthonteremtési programmal, ezért a fiatal elsőlakás-vásárlók mellett a gyermekvállalásban gondolkodók és a családok is jól járnak vele. A programban részt vehet minden 18 év feletti, jövedelemmel rendelkező személy, aki az elmúlt 10 évben nem, vagy csak 15 millió forint érték alatti ingatlannal vagy legfeljebb 50 százalék alatti tulajdonhányaddal rendelkezett (akár öröklés útján), fel tud mutatni legalább kétéves tb-jogviszonyt, büntetlen előéletű, nincsen köztartozása és hitelképes. 

