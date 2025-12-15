Ez nagyot szólna: az RB Leipzig Tóth Alex mellett még egy magyar játékost szerződtetne

Korábban már megírtuk, hogy a Ferencváros 20 éves középpályását, Tóth Alexet európai topklubok is figyelik. Először a Liverpoolról lehetett hallani, majd további két angol csapat, a Newcastle United és a Brighton is érdeklődött a Fradinál. Egyes sajtóhírek szerint a zöld-fehérek egy 15 millió eurós csomag keretein belül engednék el az FTC kezdőcsapatából kirobbanthatatlan Tóthot.
Most viszont az érdeklődök sora tovább nőhetett. A Metropol szúrta ki a német RB Leipziggel foglalkozó oldal, az RB Live cikkét,
amelyben Tóth Alex érkezéséről is pletykálnak – de mellette még egy magyar játékos is a Lipcsében köthet ki. Így akár Gulácsi Péter és Willi Orbán duója után újabb magyarok tehetik át a székhelyüket a német városba.
A szerző hozzáteszi, hogy Németországban a Bayern München és a Borussia Dortmund annyira nem érdeklődik Tóthért, de a Leipzig mellett a Bayer Leverkusen is leigazolná a magyar középpályást.
