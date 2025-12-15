Rendkívüli

Tóth AlexFradiRB LeipzigFTCMTK Budapest

Ez nagyot szólna: az RB Leipzig Tóth Alex mellett még egy magyar játékost szerződtetne

Németországban írták meg, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán együttese, az RB Leipzig nemcsak Tóth Alexet, hanem az MTK akadémiáján bombaformában futballozó Vasiljevic Andrejt is leigazolná. A német lap szerint Tóth Alex piaci értékét nyolcmillió euróra taksálják, s a Leipzignek könnyen lehet, hogy a Bayer Leverkusennel kell Tóthért megharcolnia.

Magyar Nemzet
2025. 12. 15. 10:52
Tóth Alex Robbie Keane-nel együtt ünnepelt az FTC csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga-győzelme után
Tóth Alex Robbie Keane-nel együtt ünnepelt az FTC csütörtöki, Rangers elleni Európa-liga-győzelme után (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
Korábban már megírtuk, hogy a Ferencváros 20 éves középpályását, Tóth Alexet európai topklubok is figyelik. Először a Liverpoolról lehetett hallani, majd további két angol csapat, a Newcastle United és a Brighton is érdeklődött a Fradinál. Egyes sajtóhírek szerint a zöld-fehérek egy 15 millió eurós csomag keretein belül engednék el az FTC kezdőcsapatából kirobbanthatatlan Tóthot. 

Tóth Alex a Fradi kulcsembere lett a mostani idényre, a kérdés, hogy nyárig marad-e a csapatnál
Tóth Alex az FTC kulcsembere lett a mostani idényre, a kérdés, hogy nyárig marad-e a csapatnál (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Most viszont az érdeklődök sora tovább nőhetett. A Metropol szúrta ki a német RB Leipziggel foglalkozó oldal, az RB Live cikkét,

amelyben Tóth Alex érkezéséről is pletykálnak – de mellette még egy magyar játékos is a Lipcsében köthet ki. Így akár Gulácsi Péter és Willi Orbán duója után újabb magyarok tehetik át a székhelyüket a német városba.

A szerző hozzáteszi, hogy Németországban a Bayern München és a Borussia Dortmund annyira nem érdeklődik Tóthért, de a Leipzig mellett a Bayer Leverkusen is leigazolná a magyar középpályást.

Kit figyel még az RB Leipzig Tóth Alexen kívül?

A még csak 15 éves Vasiljevic Andrejről van szó, aki az MTK utánpótlásában bontogatja a szárnyait, emellett már az U15-ös magyar válogatottban is bemutatkozott. A támadó egyébként annak a Vasiljevic Dusannak a fia, aki az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal bajnok volt korábban.

Vasiljevic Andrej ihletett formában játszik az MTK akadémiáján
Vasiljevic Andrej ihletett formában játszik az MTK akadémiáján (Fotó: mtkbudapestfc.hu)

A 15 éves csatár egyébként bombaformában van, pár hete az U19-esek között triplázott. Vasiljevic éppen a Fradi elleni 3-1-es győzelem alkalmával lőtt hármat a Sándor Károly Akadémián rendezett meccsen. 

Vasiljevic a klub történetében a legfiatalabb játékos, aki profi szerződést kapott. S talán hamarosan az sem elképzelhetetlen, hogy az egyébként fiatalokat előszeretettel játszató MTK felnőttcsapatában is bemutatkozzon. Persze ha addig a Leipzig le nem igazolja…

Az említett cikk kiemeli, hogy a lipcseiek mellett az Inter és a Benfica radarján is rajta van a tehetség.

Tóth Alex nagy dilemmája: mikor váltson klubot?

A Fradi csütörtökön a Rangers 2-1-es legyőzésével már bebiztosította a helyét az Európa-liga egyenes kiesés szakaszában. Az utolsó két mérkőzésnek az előkelő hatodik helyről vághat majd neki januárban, azaz minden esély megvan, hogy az első nyolcban végezzen a csapat, ami automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentene. Mindeközben viszont Robbie Keane együttese küszködik a bajnokságban, vasárnap éppen a Debrecen nyert 1-0-ra a Groupama Arénában. Ez már a csapat negyedik veresége volt hazai pályán az NB I-ben, egy fordulóval a 2025-ös év vége előtt pedig nem is áll a tabella élén – igaz, a hátránya mindössze egy pont az éllovas Győrhöz képest.

De visszatérve Tóth Alexre.

Amennyiben tavasszal is a Fradiban marad, akkor az Európa-ligában tovább bizonyíthat a nemzetközi kérőknek, ugyanakkor ebben az esetben fennáll annak a veszélye, hogy a nyári világbajnokságon felfedezettek egy-egy nagy klubnál nagyobb figyelmet fognak kapni. 

Ahol ugyebár Tóth Alex nem bizonyíthat, miután a magyar válogatott nem jutott ki a tornára. Ha viszont télen klubot vált a magyar középpályás, akkor emiatt persze nem kell aggódnia. Az igazi kérdés viszont az, hogy a Fradi kap-e olyan ajánlatot a januári átigazolási időszakban, ami neki megéri, hogy idény közben távozzon a csapat egyik legjobbja, a középpálya motorja. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

