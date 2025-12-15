Ez nagyot szólna: az RB Leipzig Tóth Alex mellett még egy magyar játékost szerződtetne

Kit figyel még az RB Leipzig Tóth Alexen kívül?

A még csak 15 éves Vasiljevic Andrejről van szó, aki az MTK utánpótlásában bontogatja a szárnyait, emellett már az U15-ös magyar válogatottban is bemutatkozott. A támadó egyébként annak a Vasiljevic Dusannak a fia, aki az Újpesttel kupagyőztes, a Videotonnal és a Honvéddal bajnok volt korábban.

Vasiljevic Andrej ihletett formában játszik az MTK akadémiáján (Fotó: mtkbudapestfc.hu)

A 15 éves csatár egyébként bombaformában van, pár hete az U19-esek között triplázott. Vasiljevic éppen a Fradi elleni 3-1-es győzelem alkalmával lőtt hármat a Sándor Károly Akadémián rendezett meccsen.

Vasiljevic a klub történetében a legfiatalabb játékos, aki profi szerződést kapott. S talán hamarosan az sem elképzelhetetlen, hogy az egyébként fiatalokat előszeretettel játszató MTK felnőttcsapatában is bemutatkozzon. Persze ha addig a Leipzig le nem igazolja…

Az említett cikk kiemeli, hogy a lipcseiek mellett az Inter és a Benfica radarján is rajta van a tehetség.

Tóth Alex nagy dilemmája: mikor váltson klubot?

A Fradi csütörtökön a Rangers 2-1-es legyőzésével már bebiztosította a helyét az Európa-liga egyenes kiesés szakaszában. Az utolsó két mérkőzésnek az előkelő hatodik helyről vághat majd neki januárban, azaz minden esély megvan, hogy az első nyolcban végezzen a csapat, ami automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentene. Mindeközben viszont Robbie Keane együttese küszködik a bajnokságban, vasárnap éppen a Debrecen nyert 1-0-ra a Groupama Arénában. Ez már a csapat negyedik veresége volt hazai pályán az NB I-ben, egy fordulóval a 2025-ös év vége előtt pedig nem is áll a tabella élén – igaz, a hátránya mindössze egy pont az éllovas Győrhöz képest.