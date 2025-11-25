Újabb magyar válogatott futballista a Liverpoolban? Bombahír érkezett Angliából!

Néhány nappal ezelőtt Németországban írtak arról, hogy a Fradi húszéves válogatott középpályása, Tóth Alex több európai topklub kívánságlistáján is szerepel. Akkor lapunk is megírta, hogy a német Sky Sports úgy jellemezte Tóthot, mint az új Szoboszlai Dominik, és információja szerint az egyik jelentős érdeklődő az olasz Juventus iránta. Most Angliából érkezett új fejlemény: az Anfield Watch cikke szerint a Liverpool „zöld jelzést” kapott Tóth Alex leigazolására.

Szoboszlai Dominik és Tóth Alex a magyar válogatott után a Liverpool mezében is együtt játszhatnának (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Az Anfield Watch is a német Sky Sports cikkét emlegeti fel, miszerint Tóth Alex lehet az új Szoboszlai , ennél jobb ajánlólevél pedig jelenleg nem létezik a Liverpoolba, hiszen a magyar középpályás jelenleg Arne Slot csapatának a legjobbja.

Miért illene Tóth Alex a Liverpool csapatába?

A cikk több okot is talál arra, hogy a Fradi tehetséges játékosa, miért lenne jó választás a Liverpoolnak.

Egyrészt a már említett Szoboszlai-hasonlat

Másrészt Tóth Alex edzője a Fradiban a korábbi liverpooli csatár, Robbie Keane

Harmadrészt a fiatal játékos a korábbi liverpooli sztár, Naby Keita mellett pallérozódik a magyar bajnok középpályáján

Így írnak Angliában az új Szoboszlai, azaz Tóth Alex leigazolásának lehetőségéről

Az Anfield Watch kiemeli, hogy a Ferencváros állítólag egy 15 millió eurós csomagért hajlandó lenne zöld utat adni Tóth Alex távozására, ez az összeg pedig a Liverpool számára meg se kottyanna. Így tehát valójában a Liverpool zöld utat kaphatott az új Szoboszlai megszerzésére, következtetik ki Angliában.

Új Szoboszlai? Lisztes Krisztián rekordját dönthetné meg

A magyar NB I-ben jelenleg ifjabb Lisztes Krisztián a valaha volt legdrágábban eladott labdarúgó, akiért ugyancsak a Fradi a Transfermarkt szerint hatmillió eurót kapott az Eintracht Frankfurttól, amely ebben a szezonban visszakölcsönözte Lisztest a Ferencvárosnak. Tóth Alex egyelőre képzeletbeli 15 milliós ára tehát óriási NB I-es rekord lenne, és hatalmas bevételt jelentene a Fradinak.

Az NB I legdrágábban eladott játékosai: