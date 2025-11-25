Újabb magyar válogatott futballista a Liverpoolban? Bombahír érkezett Angliából!

Néhány nappal ezelőtt Németországban írtak arról, hogy a Fradi húszéves válogatott középpályása, Tóth Alex több európai topklub kívánságlistáján is szerepel. Akkor lapunk is megírta, hogy a német Sky Sports úgy jellemezte Tóthot, mint az új Szoboszlai Dominik, és információja szerint az egyik jelentős érdeklődő az olasz Juventus iránta. Most Angliából érkezett új fejlemény: az Anfield Watch cikke szerint a Liverpool „zöld jelzést” kapott Tóth Alex leigazolására.
Az Anfield Watch is a német Sky Sports cikkét emlegeti fel, miszerint Tóth Alex lehet az új Szoboszlai , ennél jobb ajánlólevél pedig jelenleg nem létezik a Liverpoolba, hiszen a magyar középpályás jelenleg Arne Slot csapatának a legjobbja.
Miért illene Tóth Alex a Liverpool csapatába?
A cikk több okot is talál arra, hogy a Fradi tehetséges játékosa, miért lenne jó választás a Liverpoolnak.
- Egyrészt a már említett Szoboszlai-hasonlat
- Másrészt Tóth Alex edzője a Fradiban a korábbi liverpooli csatár, Robbie Keane
- Harmadrészt a fiatal játékos a korábbi liverpooli sztár, Naby Keita mellett pallérozódik a magyar bajnok középpályáján
Az Anfield Watch kiemeli, hogy a Ferencváros állítólag egy 15 millió eurós csomagért hajlandó lenne zöld utat adni Tóth Alex távozására, ez az összeg pedig a Liverpool számára meg se kottyanna. Így tehát valójában a Liverpool zöld utat kaphatott az új Szoboszlai megszerzésére, következtetik ki Angliában.
Új Szoboszlai? Lisztes Krisztián rekordját dönthetné meg
A magyar NB I-ben jelenleg ifjabb Lisztes Krisztián a valaha volt legdrágábban eladott labdarúgó, akiért ugyancsak a Fradi a Transfermarkt szerint hatmillió eurót kapott az Eintracht Frankfurttól, amely ebben a szezonban visszakölcsönözte Lisztest a Ferencvárosnak. Tóth Alex egyelőre képzeletbeli 15 milliós ára tehát óriási NB I-es rekord lenne, és hatalmas bevételt jelentene a Fradinak.
Az NB I legdrágábban eladott játékosai:
- Lisztes Krisztián (Fradi => Frankfurt) 6 millió euró
- Myrto Uzuni (Fradi => Granada) 5,1 millió
- Saldanha (Fradi => al-Wasl) 5 millió
- Marquinhos (Fradi => Szpartak Moszkva) 5 millió
- Muhamed Besics (Fradi => Everton) 4,8 millió
