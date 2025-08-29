Átver a Tisza, jönne a több százezres Tisza-adó

„Átver a Tisza – jönne a Tisza-adó. A trollkodó szektásoknak pedig miheztartás végett: akik most röhögő emojiznak, azoknak is meg kéne majd fizetniük a havi több százezres Tisza-adót. Ennyi” – írja Facebook-bejegyzésében Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.

A hírek szerint olyan, a Tisza Párt holdudvarához tartozó közgazdászok kezén is átment ez az anyag, mint Bod Péter Ákos vagy a Tisza Párt kongresszusán nemrég feltűnt korábbi fideszes államtitkár, Kármán András.

A munkacsoport vaskos személyijövedelemadó-emelésről szóló javaslatot készített a Magyar Péter vezette párt számára. Az elképzelés lényege, hogy már az átlagos jövedelműek adóját is megemelné. Tar Zoltán egy belső tiszás fórumon pedig arról beszélt, hogy a választások után mindent lehet, addig viszont csak egymás között beszéljenek erről.

