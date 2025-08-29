Tarr ZoltánDálnoki ÁronTisza-adósávhatárlelepleződöttMagyar Péter

Az esztergomi tiszások is kiálltak az adóemelés mellett, az osztrák 40 százalékos adókulcsot emlegetik

Vannak, akik a saját jól felfogott érdekeikkel is szembemennének Magyar Péter kedvéért.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 13:15
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balázs/MW
Újabb vidéki Tisza-sziget állt ki a sávos adózás, azaz az adóemelés mellett. 

A Magyar Nemzet értesülései szerint pénteken 

a Dunamenti Tiszások Esztergom csoport érvelt a munkát terhelő adóterhek fokozásának helyességével.

„Sávos. Nem félni kell tőle, mert igazságos” – írták, némileg felidézve a 2010 előtti MSZP-kormányfők retorikáját.

Ezt követően az osztrák szja-rendszert ajánlották a nyilvánosság figyelmébe. Ausztriában a bruttó éves átlagbér 40 ezer euró körül alakult, amely a fenti sávhatárokat figyelembe véve nem is a Tisza-adó legmagasabb kulcsának megfelelő 33 százalékkal, hanem egyenesen 40 százalékkal adózik.

Mindez azt jelzi, hogy a Tisza Párt környékén a középosztályt még radikálisabban érintő adóemelési tervekkel is számolnak a nyilvánosságra került, szintén súlyos tehernövelési programhoz képest. Helyi forrásaink szerint 

az esztergomi Tisza-sziget tagjai közül van, aki korábban Márki-Zay Péter bukott miniszterelnök-jelöltet támogatta helyben.

Üzenetértékű lehet, hogy a minap Magyar Péter Hódmezővásárhelyen szintén külön köszöntötte a korábbiaknál gyérebb közönségének tagjai között elődjét, Márki-Zay Pétert.

Ismert, hogy egy kiszivárgott felvételen a tiszás Tarr Zoltán, Magyar Péter alelnöke és Dálnoki Áron, a Tisza kiszivárgott adóprogramjának atyja és a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon gyakorlatilag bemondták, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adóra készülnek, de csak 

azért nem beszélnek erről, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána „mindent lehet”.

Dálnoki megszavaztatta a Tisza párt etyeki összejövetelén megjelenő híveit, majd boldogan állapította meg, hogy a tiszások nyolcvan százaléka a többkulcsos adót támogatja.

Mindeközben a balliberális média több zászlóshajója hallgat erről a súlyos lebukásról, néhány szereplő pedig az érintőleges beszámolójával próbálja elhallgatni a Dálnoki–Tarr páros önleleplezését, most újabb tiszások tették le a garast az adóemelések mellett.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs/MW)


 

