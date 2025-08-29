adóTisza-adóTiszaMagyar Péter

Elkészült a kalkulátor, bárki kiszámolhatja, mekkora veszteséget okozna neki a Tisza-csomag

A Tisza-adó súlyos terheket róna a dolgozók többségére: egy számláló azt is megmutatja, hogy az ön bérét mekkora elvonás sújtaná, ha Magyar Péterék bevezetnék az szja-emelést.

A két napja kiszivárgott Tisza-csomag jelentős adóemelést vetít előre. A háromkulcsos szja-rendszer a dolgozók legalább háromnegyedének csökkentené a fizetését, a családok esetében pedig milliós nagyságrendű elvonással járna – írja a Ripost.

Magyar Péter kiverte a hisztit. Tar zoltán. Tarr Zoltán és Magyar Péter Forrás: MTI
Tarr Zoltán és Magyar Péter. Fotó: MTI

A dokumentum szerint a Tisza Párt 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást. Már az átlagbér is a 22 százalékos sáv alá esne, míg a havi 1,250 millió forint felett keresőknek 33 százalékot kellene fizetniük. Emellett a párt szűkítené az adókedvezmények körét is. 

Egy új kalkulátorral könnyedén saját magunk is kiszámolhatjuk, miként sújtana minket a Tisza-adó.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a Tisza új rendszere 1300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből, ami egy foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forint elvonást jelent. 

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai-módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől

 – fogalmazott.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a 25 év alatti fiatalok nettóban havonta 107–108 ezer forintot veszítenének, ami évente több mint 1,3 millió forint mínuszt jelent.

A számítások szerint a családokra még nagyobb teher hárulna. Egy egygyermekes, átlagkeresetű szülőpárnál havi 150 ezer forinttal (évi 1,8 millióval) nőne az elvonás. Egy kétgyermekes családnál 236 ezer forinttal (évi 2,8 millióval), egy háromgyermekesnél pedig 354 ezer forinttal (évi 4,2 millióval) csökkenne a kézhez kapott jövedelem.

A kiszivárgott anyag szerint a Tisza Párt megszorításai leginkább a családokat, a fiatalokat és a nyugdíjasokat érintenék.

 

 

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

