Tisza-adó: egybevág a brüsszeli ajánlásokkal Magyar Péterék kiszivárgott terve

Az Index birtokába jutott dokumentum alapján a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetne be, amely már az átlagjövedelműeket is súlyosan érintené. Az Ellenpont cikke szerint a terv egyértelműen Brüsszel elvárásainak felel meg, amely hosszú ideje bírálja az Orbán-kormány által bevezetett egykulcsos adórendszert.

„Brüsszelnek nem tetszik a kormány szuverén politikája, sem Ukrajna, sem a gazdaság kérdésében. Ezért támogatják Magyar Pétert, akinek most benyújtják a számlát” – fogalmazott a portál.

A Tisza Párt környezetében több közgazdász is nyíltan beszélt az adóemelés szükségességéről. Petschnig Mária Zita korábban kijelentette: „Péternek azért sem lesz könnyű, mert aki áfacsökkentést mond, annak adóemelést is kell mondani.” Hasonló álláspontot képviselt Pogátsa Zoltán is, aki évekkel ezelőtt „katasztrofálisnak” nevezte az egykulcsos szja-t.

Az Ellenpont szerint a tervezett adóemelés jól illeszkedik az Európai Bizottság korábbi jelentéseihez. A 2022-es országjelentés kifogásolta a magyar adórendszer „igazságtalan” szerkezetét, a 25 év alattiak szja-mentességét, és a 2024–2025-ös európai szemeszter dokumentumai is többkulcsos adót sürgettek.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke idén tavasszal arról beszélt: a Tisza Párt Magyarország új arca lesz a pártcsaládban. Az Ellenpont szerint a politikai támogatás ára most látszik: Ursula von der Leyen és Weber magasabb adókat akarnak Magyarországon.

Magyar Péter korábban maga is elismerte: „Valóban egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy a magyar emberek megkaphassák az uniós forrásokat.” Az Ellenpont szerint ez már az első lépés a függetlenség feladása felé.