Egységes arculattal kell hirdetni a fix 3 százalékos lakáshitelt

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a bankok és ingatlanos cégek csak az egységes kormányzati arculattal hirdethetik a fix 3 százalékos lakáshitelt. A szabályozás azonnal hatályba lépett.

2025. 08. 28. 7:35
Szerda este jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet, amely előírja: a hitelintézeteknek és ingatlanos cégeknek kötelezően kormányzati arculati elemeket kell alkalmazniuk a fix 3 százalékos lakáshitel hirdetésekor. A szabályozást Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter írta alá.

A rendelet az Otthon start program keretében elérhető kedvezményes lakáshitelre vonatkozik. A bankoknak a kormány honlapján közzétett arculati kézikönyvben meghatározott formai követelményeket, jelmondatokat és logókat kell használniuk.

Nemcsak a hitelintézetekre vonatkozik az új szabály. Az ingatlanhirdető portáloknak és az ingatlanügyleteket közvetítő cégeknek is kötelező megjeleníteniük a kormányzati logót, ha az adott ingatlan a program keretében elérhető hitelhez kapcsolódik. Ez a kötelezettség az online és közösségi médiás hirdetésekre is kiterjed.

A kormány indoklása szerint a program sikeréhez elengedhetetlen, hogy a lakosság egységes, világos és hiteles tájékoztatást kapjon a lehetőségekről. Ezért szükséges, hogy minden piaci szereplő ugyanazt az arculatot és üzenetet használja a 3 százalékos lakáshitel népszerűsítésében.

A szabályozás a kihirdetés napját követően, augusztus 28-án hatályba lépett, vagyis a bankoknak és ingatlanosoknak azonnal alkalmazniuk kell az új arculatot.

 

