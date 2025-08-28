Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

záport zivatarporhidegfront hullám

Szaharai por lepi el az eget, záporokkal zárul a hét

A hullámzó hidegfront szombaton okozhat többfelé, akár több hullámban is esőt, záport, zivatart.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 6:23
zápor, szahara, eső, homok
Fotó: MTI/Varga György
Főleg a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők a napsütés mellett, amelyet azonban a magasabb légrétegekben délnyugat felől érkező szaharai por főként délután már egyre jobban szűrhet. Csapadék nem várható – írja csütörtök előrejelzésében a HungaroMet.

A hullámzó hidegfront szombaton okozhat többfelé, akár több hullámban is esőt, záport, zivatart.  Forrás: Koponyeg.hu

A tájékoztatás szerint délies irányú szél egyre nagyobb területen erőre kap, és napközben már többfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő vidékeken helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 30 és 35 fok között alakul. Késő este többnyire 19, 27 fok valószínű.

 

Érkezik a szaharai por

A következő napokban egyre melegebb levegő és szaharai por is érkezik fölénk, majd pénteken nyugat felől már növekszik a felhőzet, estefelé csapadék is előfordulhat arrafelé. A hullámzó hidegfront szombaton okozhat többfelé, akár több hullámban is esőt, záport, zivatart, vasárnapra inkább már csak keleten valószínű helyenként csapadék.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)

