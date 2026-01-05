Carragher durva karaktergyilkolásba kezdett Kerkez kapcsán, mindenki ezt a mondatot ismétli

Jamie Carragher, a Liverpool korábbi Bajnokok Ligája-győztes védője már jó pár éve szakértőként – vagy ahogy Angliában hívják: punditként – keresi a kenyerét. Az angol játékos nem meglepő módon a Liverpoolról szólal meg a leggyakrabban. A címvédőnél pedig a mostani idényben igen sok problémát lehet látni, húsz forduló után mindössze tíz mérkőzést megnyerő Liverpool a negyedik a bajnokságban, már 14 ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól. Carragher korábban Szoboszlai Dominik játékát kritizálta sokszor, legutóbb például kihagyta az őszi szezon álomcsapatából, ami ismét kiverte a biztosítékot a szurkolóknál. A Liverpool vasárnap a Fulham otthonában játszott 2-2-es döntetlent , még a meccs előtte Kerkez Milos lett Carragher következő „áldozata”.

Jamie Carragher ismét sarkos véleményt fogalmazott meg a Liverpoolról és Kerkez Milosról (Fotó: Northfoto/PA Wire/Peter Powell/NMC Pool)

Jamie Carragher ezúttal Kerkez Milost kritizálta

A kezdőcsapatba visszakerülő magyar balhátvéd végigjátszotta a meccset, s a kaotikus hajrát követően – hiába szerezte meg a vezetést a Pool a 94. percben, végül nem nyert a Craven Cottage-en – a liverpooli lapok összességében pozitívan értékelték Kerkez játékát, aki beadásaival igyekezte magára felhívni a figyelmet. Jamie Carragher még a mérkőzést felvezető műsorban élt fájdalmas hasonlattal a magyar futballista kapcsán.

– Nem hiszem, hogy Kerkeznek minden héten játszania kellene – kezdte Carragher az igencsak sarkos véleményét, majd igyekezett ezt megindokolni. – Túlságosan jó cserejátékosuk van Robertson személyében, akinek szintén szüksége van játéklehetőségre. Úgy gondolom, amikor Robertson játszott, valószínűleg kijelenthetjük, hogy az ő teljesítménye jobb volt. Kerkeznek nehéz a dolga, küzdelmes időszakon megy át. Fiatal játékos, de javulnia kell az idény második felében, efelől nincs kétség.