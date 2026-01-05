Carragher durva karaktergyilkolásba kezdett Kerkez kapcsán, mindenki ezt a mondatot ismétli

Rendkívüli

Kerkez Milos az év második Liverpool mérkőzésén már a kezdőcsapatban kapott helyet Arne Slottól. A címvédő a Fulham ellen egy őrült hajrá után 2-2-es döntetlent játszott. Jamie Carragher, a klub korábbi játékosa, jelenleg televíziós szakértő élő adásban kezdte el Kerkez Milost kritizálni még a találkozó előtt. Carragher mondandójában találni igazságot, ugyanakkor a megfogalmazás nem fair Kerkezhez.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 11:08
Kerkez Milos méltatlan támadás áldozata lett Angliában
Kerkez Milos méltatlan támadás áldozata lett Angliában Fotó: Mark Cosgrove
Jamie Carragher, a Liverpool korábbi Bajnokok Ligája-győztes védője már jó pár éve szakértőként – vagy ahogy Angliában hívják: punditként – keresi a kenyerét. Az angol játékos nem meglepő módon a Liverpoolról szólal meg a leggyakrabban. A címvédőnél pedig a mostani idényben igen sok problémát lehet látni, húsz forduló után mindössze tíz mérkőzést megnyerő Liverpool a negyedik a bajnokságban, már 14 ponttal lemaradva az éllovas Arsenaltól. Carragher korábban Szoboszlai Dominik játékát kritizálta sokszor, legutóbb például kihagyta az őszi szezon álomcsapatából, ami ismét kiverte a biztosítékot a szurkolóknál. A Liverpool vasárnap a Fulham otthonában játszott 2-2-es döntetlent , még a meccs előtte Kerkez Milos lett Carragher következő „áldozata”.

Jamie Carragher ismét sarkos véleményt fogalmazott meg a Liverpoolról és Kerkez Milosról
Jamie Carragher ismét sarkos véleményt fogalmazott meg a Liverpoolról és Kerkez Milosról (Fotó: Northfoto/PA Wire/Peter Powell/NMC Pool)

Jamie Carragher ezúttal Kerkez Milost kritizálta 

A kezdőcsapatba visszakerülő magyar balhátvéd végigjátszotta a meccset, s a kaotikus hajrát követően – hiába szerezte meg a vezetést a Pool a 94. percben, végül nem nyert a Craven Cottage-en – a liverpooli lapok összességében pozitívan értékelték Kerkez játékát, aki beadásaival igyekezte magára felhívni a figyelmet. Jamie Carragher még a mérkőzést felvezető műsorban élt fájdalmas hasonlattal a magyar futballista kapcsán. 

– Nem hiszem, hogy Kerkeznek minden héten játszania kellene – kezdte Carragher az igencsak sarkos véleményét, majd igyekezett ezt megindokolni. – Túlságosan jó cserejátékosuk van Robertson személyében, akinek szintén szüksége van játéklehetőségre. Úgy gondolom, amikor Robertson játszott, valószínűleg kijelenthetjük, hogy az ő teljesítménye jobb volt. Kerkeznek nehéz a dolga, küzdelmes időszakon megy át. Fiatal játékos, de javulnia kell az idény második felében, efelől nincs kétség.

Vicces nézni őt játszani, mert mindig eszembe jut, ahogy Trent Alexander-Arnoldról beszéltem, aki rettenetesen hiányzott a Liverpoolnak, és azt mondtam, hogy olyan, mintha Kevin De Bruyne lenne a jobbhátvéd. Olykor, amikor Kerkezt nézed, az pedig olyan, mintha Darwin Núnez lenne a balhátvéd.

Kicsoda Darwin Núnez, akihez Carragher hasonlították?

A Liverpool szurkolói körében vegyes érzéseket váltott ki az uruguayi Darwin Núnez. A 26 éves támadó még 2022 nyarán 85 millió euróért érkezett Jürgen Klopp csapatához. A német edző figyelmét Núnez a Liverpool–Benfica Bajnokok Ligája-negyedöntőn hívta fel magára, ahol gólt is lőtt az Anfielden. Núnez azonban a három év alatt nem nagyon tudott beilleszkedni a csapatba, ezt hátráltatta az is, hogy angolul gyakorlatilag egy szót sem tudott. Kihagyott helyzeteiről rengeteg összeállítás van fent a YoutTube-on, végül 2025 nyarán távozott a klubtól, a szaúdi al-Hilal játékosa lett 53 millió euróért. Carragher, amikor Kerkezt hozzá hasonlította, akkor fafejűségére, meggondolatlanságára gondolhatott első sorban. 

Karaktergyilkosság Kerkez Milos ellen

Arne Slot részéről az idény elején töretlen volt a bizalom Kerkez Milos felé, noha novemberben a posztriválisa, a csapatkapitány-helyettes Andy Robertson többször is kezdett, a decemberi nagy hajtásban azonban ismét Kerkez élvezi az elsőbbséget. Ráadásul a Liverpool új, gyémánt középpályája a szélső hátvédeknek is egyre több felfutást eredményez, ez pedig Kerkez nagy erőssége. Carragher azonban szkeptikus volt a magyar játékos kapcsán.

Kissé őrült. Nem gondolja át, hogy mit csinál a labdával, hogyan játszik össze a többi játékossal. Csak lehajtja a fejét és fut a labdával, sosem emeli fel a fejét és nem ad passzokat. Fejlődnie kell. Fiatal még, de láttuk már ezt néhány balhátvédnél, köztük Andy Robertsonnál, akinek nem indult remekül a karrierje a Liverpoolnál. De igen, javulnia kell.

Nem túlzás azt mondani, hogy Carragher durva karaktergyilkolásba kezdett Kerkez kapcsán, hiszen a közösségi médiában az az egy mondat terjedt el, hogy míg Alexander-Arnold olyan, mint De Bruyne, addig Kerkezt Núnezhez hasonlítja. Carragher nem veszi figyelembe, hogy a Liverpool új rendszere Kerkezt helyezi előtérbe, emellett azt sem, hogy amikor nyáron a magyar játékos a csapathoz érkezett, akkor valószínűleg nem tudott arról, hogy Slot merőben más feladatokat szán neki az idény elején. 

Persze abban van igazság, hogy a 22 éves játékosnak még sokat kell fejlődnie, a megfogalmazás azonban nem szerencsés a szakértőtől.

