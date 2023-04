Kétes amerikai szervezetek a baloldali tüntetések mögött

Megjelentek azok az amerikai szervezetek a jelenlegi tüntetések mögött, amelyek a kampányban is támogatták a baloldalt – szúrta ki a Tűzfalcsoport.

NoÁr saját weboldala buktatta le az aktivistát, illetve a mostani baloldali tüntetőket. Forrás: Képernyőfotó

A csoport cikke szerint kiderült, hogy NoÁr ugyanazokkal az amerikai cégekkel dolgozik, amelyek érintettek a dollárbaloldal-botrányban. A DatAdaton túl a Korányi-féle Action Network is kezeli azoknak a magyaroknak az adatait, akik azokat megadták NoÁr webshopjában, akik előfizetnek vagy feliratkoznak egy NoÁr-féle hírlevélre, illetve regisztráltak a mostani tüntetésre. De a kampánytámogatás során lebukó Action Network felületén NoÁrék már több adománygyűjtést is szerveztek a mostani tüntetésekkel összefüggésben is.

NoÁr független „utcai harcosként” hivatkozik magára

NoÁr, ahogy a baloldali aktivistahálózat jelentős hányada, szeret magára független, a szabadságért küzdő „utcai harcosként” hivatkozni − olvasható a bejegyzésben. Hiába adott számos interjút különböző portáloknak, soha

egyetlen balos sajtótermék sem kérdezett rá arra, hogy miből is üzemelteti vállalkozásait, aktivistahálózatát.

Az aktivistacsoportosulás is úgy hivatkozik saját magára, mint független szervezetre. Így fogalmaznak: „A NoÁr egy mozgalom, ami a művészet, párbeszéd és a tettek erejével pozitív változást szeretne elérni. Célunk, hogy pártpolitikától függetlenül az emberek egy tudatos, cselekvő társadalmat alkotva egy szabadabb és nyitottabb országban éljenek. Egy olyan összetartó közösségért küzdünk, ahol nem félünk kinyilvánítani az érzéseinket, véleményünket és mindenkinek van egy ügye. Küldetésünk, hogy mindenki aktív része legyen a civil társadalomnak.” A noÁr mi vagyunk! Nonprofit Kft. egyébként Molnár Tímea és Molnár Áron nevére bejegyzett társaság, amely a közhasznúsági jelentés szerint

éves szinten 11 millió forintos bevételt termel.

A korábbi adatok azt mutatták, hogy egy főt foglalkoztatott a cég, és csak a tárgyi eszközökbe 131 milliót fektettek, miközben 142 millió forint volt a mérlegfőösszegük.

A Molnár Tímea és Molnár Áron nevére bejegyzett társaság csak a tárgyi eszközökbe 131 milliót fektetett. Forrás: Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport szerint mivel NoÁr úgy hivatkozik magára, mint mozgalomra, ezért elég sok kérdést felvet az a tény, hogy az éves beszámoló szerint ennyi pénz áll tárgyi eszközökben.

Mi köze NoÁrnak a Tanítanék Mozgalomhoz és a tüntetésekhez?

Kiderült, hogy az amerikai infrastruktúrát kihasználva a Tanítanék Mozgalom a NoÁr mozgalommal együtt gyűjti az adományokat, építi a weboldalt, petíciózza és szervezi a megmozdulásokat. A Státusztörvény.hu oldalra beépített szinte összes felhívás, aláírásgyűjtő vagy adományozó felület átvezet arra az oldalra, amely leleplezte a baloldal négymilliárdos kampánytámogatását. Szintén NoÁr saját weboldaláról derül ki, hogy kik is az adatkezelésbe bevont további elsődleges, illetve másodlagos adatfeldolgozók.

A Tűzfalcsoport itt is a DatAdat és az Action Network nyomaira lelt.

Mindkét szervezet érintett a választások előtt Magyarországra érkező, Korányi-féle gyanús amerikai kampánypénzek ügyében.

A Tanítanék Mozgalom weboldala szintén tele van zsúfolva az Action Network hivatkozásaival – ezt a szervezetet pillanatnyilag NoÁr teljes mellszélességgel és a hálózatával is támogatja.

A mozgalom mögött egyébként ott van Soros és a CEUs is. További érdekesség, hogy a mostani baloldali tüntetéseket már ezen a felületen szervezik, jól látható, hogy az amerikai oldalon már adományokat gyűjtenek az általuk státustörvénynek bélyegzett jogszabály-módosításra hivatkozva.

Borítókép: A Soros-féle Amnesty International koordinálja a tüntetést (Fotó: Havran Zoltán)