Dollárbaloldal: a hatóságok újabb vizsgálatot indíthatnak az ellenzékhez áramlott külföldi pénzek ügyében

A Fővárosi Főügyészségnél tett feljelentést pénzmosás, sikkasztás és költségvetési csalás gyanújával a közérdekű bejelentéseiről elhíresült Tényi István, miután egy nemrég a minősítés alól feloldott titkosszolgálati jelentés szerint nemcsak Amerikából, a Karácsony Gergely volt tanácsadójához, Korányi Dávidhoz kötődő szervezettől, az Action for Democracytól (AD) érkezett pénz a magyar baloldalhoz, hanem egy eddig ismeretlen svájci alapítványtól is hatalmas összeg áramlott az ellenzékhez. A szervezet ugyanis 887 millió forinttal erősítette a DK-közeli revolverblog, az Ezalényeg.hu kiadóját, az Oraculum 2020 Kft.-t.

Lelepleződött az is, hogy az AD-tól is 160 millió forinttal több érkezett, mint az eddig feltételezett összeg, vagyis

a korábbi hárommilliárd forint helyett összesen négymilliárd kötött ki a baloldalnál.

A nemzetbiztonsági bizottság honlapján szerdán nyilvánosságra hozott beszámolóból egyértelműen kiderült az is, hogy a Korányi fémjelezte kör már a 2022. március 9-i, New York állambeli bejegyzése előtt több száz millió forinttal segítette a magyar ellenzéket. A jelentés kitért arra is, hogy Korányi az AD-t már eleve felépített pénzügyi háttérrel, célhoz kötötten hozta létre a választás befolyásolására.