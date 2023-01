Korányi Dávid a dollárbotrányról: Csak a demokráciát védtük

Miután szerdán nyilvánossá vált az a titkosszolgálati jelentés, mely szerint közel négymilliárd forint érkezett az ellenzéki kampány megtámogatására külföldről, az ismét célkeresztbe kerülő Action for Democracy újabb közleményt adott ki.

Korányi Dávid (balra), Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, a baloldalhoz köthető dollárbotrány egyik kulcsembere szerint csak a demokráciát védték. Forrás: Facebook

A közleményben a szervezet elnöke, Korányi Dávid, Karácsony Gergely korábbi tanácsadója, a baloldalhoz köthető dollárbotrány egyik kulcsembere azt hangsúlyozta: büszke arra, hogy – sok más nemzetközi alapítványhoz és szervezethez, így például az EU-hoz hasonlóan – a demokrácia és a jogállamiság védelmét támogatták Magyarországon. Hozzátette: az Action for Democracy a magyar és az amerikai törvények maximális betartásával, önállóan végzi munkáját.

Amerikai kormányzati kapcsolatok

Mint ismert, a magyar szolgálatok megvizsgálták az Action for Democracy kapcsolati hálóját, és feltárták, hogy Korányi szervezete kapcsolatba hozható a National Endowment for Democracyval, amely egy jelentés szerint a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön. A titkosszolgálati jelentések ellenére azt, hogy a szervezet kapcsolatban állna az amerikai kormányzattal, a Demokrata Párttal,

Korányi a politikai fantazmagória birodalmába sorolta.

Azt is leszögezte: „Soha nem adtunk támogatást politikai pártoknak vagy jelölti kampányoknak, szemben a kormánnyal és holdudvarával.” Ezzel szemben köztudott, hogy a pénzek csatornázásában központi szerepet játszott a Márki-Zay Péter volt kormányfőjelölt által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom. A szervezeten hozzávetőlegesen 1,8 milliárd forint folyt át.

Korányi aggódik, számos országban aktívak

Emellett arról is írt a közleményben Korányi Dávid, hogy az „Action for Democracy nem csak Magyarországon aktív. Demokráciapárti, az alapvető emberi méltóság és tisztesség védelmét szolgáló civil szervezeteket támogatunk szerte a világban, így például Brazíliában, Olaszországban és mindenütt másutt, ahol veszélyben látjuk a demokratikus értékeket.” A közlemény azzal zárul: „Továbbra is rendkívül aggasztónak tartjuk és elutasítjuk, hogy a kormány a teljes államapparátust bevetette az Action for Democracy és a vele együttműködő szervezetek elleni lejárató kampányban, és nyíltan politikai célokra használja a titkosszolgálatokat, a rendőrséget és az adóhivatalt. A cél egyértelműen a magyar civilek megfélemlítése a magyar államhatárokon belül és kívül, ami erősen megkérdőjelezi a kormány valós szándékait a jogállamiság Európai Unió által számon kért helyreállítását illetően.”

Borítókép: Korányi Dávid (Forrás: Wikipédia)