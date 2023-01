Dollárbaloldal: már a bejegyzése előtt százmilliókat utalt az ellenzéknek az amerikai Action for Democracy

Fény derült arra is, hogy az AD-tól is 160 millió forinttal több érkezett, mint az eddig feltételezett összeg, vagyis a korábbi 3 milliárd forint helyett összesen négymilliárd kötött ki a baloldalnál. Ahogyan arról már többször beszámoltunk, ezeknek az összegeknek a jelentős része – mintegy kétmilliárd forint – az említett Oraculum Kft-nél landolt. A pénzek csatornázásában központi szerepet játszott a Márki-Zay Péter volt kormányfő-jelölt által vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom.

A szervezeten hozzávetőlegesen 1,8 milliárd forint folyt át. A guruló dollárokból hatalmas szeletet hasított ki a Bajnai Gordon volt kormányfő és Ficsor Ádám egykori titokminiszter nevével fémjelzett és a baloldal kampányát bonyolító DatAdat-csoport is.

A nemzetbiztonsági bizottság honlapján szerdán nyilvánosságra hozott beszámolóból egyértelműen kiderült az is, hogy az AD már a 2022. március 9-ei, New York állambeli bejegyzése előtt több százmillió forinttal segítette a magyar ellenzéket. A regisztrációt egyébként az Elias Law Group nevű ügyvédi iroda intézte, amely több szállal kötődik az amerikai Demokrata Párthoz. A jelentés kitért arra is, hogy Korányi a szervezetet már eleve felépített pénzügyi háttérrel, célhoz kötötten hozta létre a választás befolyásolására.

Emlékezetes, lapunk arról már korábban beszámolt, hogy az Amerikából érkezett pénzekkel kapcsolatos kampánytámogatási botrány kirobbanását követően az AD teljesen új külsőt adott az internetes oldalának. A Korányi Dávid által vezetett szervezet valamiért úgy gondolta, jobb, ha a korábbi felületet megváltoztatják.

A Megafon internetes kutakodásának köszönhetően azonban megtalálta az AD még éles adománygyűjtő felületét. Ezt az informatikusok körében jól ismert Internet Archive, egy úgynevezett digitális levéltár segítségével tették meg. A vizsgálódás során az oknyomozó újságírók is azt a következtetést vonták le, hogy szó sem lehetett mikroadományokról, hiszen a támogatók számát mutató rubrika tizenegyet (!) mutatott. Emlékezetes, Korányi korábban támogatók ezreiről írt a szervezete kapcsán, Márki-Zay Péter pedig adományozók "tízezreiről" beszélt.

A volt kormányfőjelölt azt is számos alkalommal elmondta, hogy csak magyar útlevélszámmal, vagyis állampolgársággal lehetett felajánlásokat tenni, az internetes felületen viszont ennek nyoma sincs, ilyen adat megadására egyáltalán nem volt szükség.

A felület március 24-ei mentéséből – a választás április 3-án volt – kiderült, hogy a szervezet gőzerővel készült a magyar országgyűlési választásokra és az Amerikából jól ismert kifejezéssel a battleground state-ként, vagyis csatatérállamként jellemezték Magyarországot. A honlap adománygyűjtő felületére kattintva pedig ezt kiegészítve a következőket lehet olvasni: „A legkritikusabb választás előtt állunk, amit a világ valaha látott. A demokrácia sorsa ezen a választáson és az Orbán-féle diktátorok megállításán múlik. Ezért harcol az Action for Democracy.” Ezt követően pedig feltették a kérdést, „Adakozol erre a célra?”