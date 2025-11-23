Nemzeti Ellenállás MozgalomEurópai NéppártTisza PártUrsula Von Der LeyenelőválasztásManfred WeberMagyar Péter

Mém lett Magyar Péter előválasztásából + videó

Egyre nevetségesebbé válik a Tisza Párt jelöltállítási folyamata. Ezt figurázza ki legújabb posztjában a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 15:48
Magyar Péter Hatlaczki Balázs
„Ez a zsűri nagyon szigorú, csak akkor engedik tovább a jelölteket, ha minden kérésüket végrehajtják” – írta legújabb videójához a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.

A mesterséges intelligenciával készült felvételen az elképzelt tehetségkutató verseny

zsűrijében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke

látható, amint méltatják a tiszás jelölteket.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

