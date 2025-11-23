Mém lett Magyar Péter előválasztásából + videó

„Ez a zsűri nagyon szigorú, csak akkor engedik tovább a jelölteket, ha minden kérésüket végrehajtják” – írta legújabb videójához a Nemzeti Ellenállás Mozgalom.
A mesterséges intelligenciával készült felvételen az elképzelt tehetségkutató verseny
zsűrijében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke
látható, amint méltatják a tiszás jelölteket.
