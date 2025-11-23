Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

A Magyarral szimpatizálóktól nem várható el a komplex gondolkodás 

Dezse Balázs
2025. 11. 23. 14:49
Dezse Balázs, Origo: „Az sem állja meg a helyét, hogy Mandon kizárólag a francia katonákra gondolt, hiszen a Brüsszel vezette tébolyda már jó ideje Európa–Oroszország háborúra utalgat, meg arra, hogy Európának kellene katonákat küldenie Ukrajnába, így feltételezhető, hogy egy ilyen tervből minket sem szeretnének kihagyni. A mindenkori megváltó leghűségesebb katonája, Dévényi István is ezzel jön: szerinte a vezérkari főnök fiatal katonákról (18–27 éves korosztály) beszél, akiket a nemzet »gyermekeiként« emlegetnek a francia katonai retorikában. Mondjuk tegyük hozzá zárójelben: ők is valakinek a gyerekei. És ha tényleg »csak« erre gondolt Mandon, akkor rendben van fiatal embereket a halálba küldeni? Dévényi sem érti, hogy itt arról van szó, hogy egy Oroszország–Európa háború nem csak azokat érintené, akik most katonakorúak, hanem azokat is, akik még kicsik. De ilyen komplex gondolkodást nemigen várhatunk el olyanoktól, akiknek Magyar Péter szimpatikus.”

