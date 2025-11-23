légtérforgalomlégibázisdrónEindhoven

Ismét légteret sértettek drónok: a légi forgalom leállt

A dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este több órára felfüggesztették a légi forgalmat, miután több drónt is észleltek a térségben – közölte Ruben Brekelmans holland védelmi miniszter az X-en.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 15:32
Eindhoven repülőtér Fotó: NICOLAS ECONOMOU Forrás: NurPhoto
A forgalom éjjel 11 óra körül indult újra – írta Brekelmans –, mintegy két órával azután, hogy először beszámolt a fennakadásról. – A hadsereg intézkedéseket tett – mondta a miniszter. – Biztonsági megfontolások miatt további részleteket nem lehet megosztani.

A dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este több órára leállt a légi forgalom (Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto)
A dél-hollandiai Eindhoven repülőterén szombat este több órára leállt a légi forgalom. Fotó: NurPhoto

A holland hadsereg péntek este fegyvereket vetett be a Volkel légibázis felett észlelt drónok ellen; ez a bázis Eindhoven­től mintegy negyven kilométerre északkeletre található

 – közölte korábban szombaton a védelmi minisztérium.

Eindhoven polgári és katonai repülőtérként egyaránt működik. Minden típusú légi forgalmat felfüggesztettek – mondta Brekelmans.

Arra a kérdésre, hogy tudni lehet-e, honnan érkeztek a drónok, a védelmi minisztérium nem fűzött további megjegyzést – írja a Reuters.

Drónok és más légteret sértő eszközök az elmúlt hónapokban jelentős fennakadásokat okoztak egész Európában.

Szeptemberben több mint húsz orosz drón lépett be a lengyel légtérbe, és három orosz katonai repülőgép 12 percen át sértette meg Észtország légterét. Azóta számos drónrepülés – amelyek eredete többnyire ismeretlen – zavarta meg az európai légtér működését.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hibrid hadviselésnek nevezte ezeket a behatolásokat.

 

Borítókép: A dél-hollandiai Eindhoven repülőtér (Fotó: AFP)

