Nem akármilyen hét van a Fidesz mögött, súlyos vereséget szenvedtek az ellenfelek

Magyar Péter pártja a nyár vége óta válságban van: nem tud tematizálni, a napirend számára kedvezőtlen, stratégiája téves, a kormányoldal új erőre kapott – derül ki Mráz Ágoston Sámuel elemzéséből. A Nézőpont Intézet vezetője a hét történéseit értékelte, amelyben kitért az amerikai béketervre, az ukrán korrupciós ügyre és a Tisza Párt jelöltállítására is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 16:00
Ezen a héten Orbán Viktor ellenfelei, ellenlábasai és ellenségei mind súlyos vereséget szenvedtek – mutatott rá közösségi oldalán Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: Ukrajnát Trump békekötésre akarja rávenni a területért biztonsági garanciát elv alapján, amely Zelenszkij bukását is előidézheti. Békekötés esetén ugyanis sokan fogják megkérdezni, nem lehetett volna-e ezt előbb meglépni.

Felhívta a figyelmet arra: csak Orbán Viktor tavalyi békemissziója óta közel tízezer négyzetkilométert vesztett Ukrajna. Ha tűzszünet lesz, a Zelenszkij körüli korrupciós ügyek is fellángolhatnak. Nem csoda, hogy úgy hírlik, Zelenszkij nem indul újra a következő elnökválasztáson – tette hozzá az elemző. Szerinte az Európai Bizottság és a háborúpárti kormányok koalíciója is kudarcot vallott.

Emlékeztetett: továbbra is háborút akarnak, de nem tudják finanszírozni, nem akarnak katonákat küldeni, és az Egyesült Államok – amely kivonulással fenyeget az ukrajnai háborúból – nélkül a katonai támogatásuk sem ér semmit.

A nyugat-európaiak egyszerűen hoppon maradtak: kihagyták őket a világpolitikából, ahogy azt a magyar kormányfő előre megmondta

– hangsúlyozta. Mráz Ágoston Sámuel a bejegyzése végén kitért a Tisza Pártra is. Mint fogalmazott, Magyar Péter pártja a nyár vége óta válságban van: nem tud tematizálni, a napirend számára kedvezőtlen, stratégiája téves, a kormányoldal új erőre kapott.

Erre szánták gyógyírnek az előválasztási valóságshow-t. De a gyógyírről a közérdeklődés és az érintettek szilenciuma miatt kiderült, hogy placebó. A Tisza számára a jelölt-jelöltek megnevezése nem elrugaszkodási pont lett, hanem válságjel – értékelt a politológus.

Mráz Ágoston Sámuel megjegyezte, soha jobb hetet nem kívánhat a Fidesz magának. – Ugyanakkor a sikeres hét nem jelenti azt, hogy a kormányoldal megnyerte volna a választást. Ezek a fejlemények szerencsés csillagállásra utalnak, de a Holdról még nem látszanak – tette hozzá.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

1
2
3
4
5
6
7
8

