Rendkívüli EU-csúcson vitatják meg az amerikai béketervet

Az amerikai terv olyan fontos elemeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek egy igazságos és tartós béke megteremtéséhez – írta António Costa az X-en.
Jelezte: az EU készen áll arra, hogy szerepet vállaljon annak érdekében, hogy egy jövőbeli békemegállapodás fenntartható legyen.
Meghívtam az EU 27 tagállami vezetőjét egy rendkívüli tanácskozásra Ukrajnáról az EU–AU-csúcstalálkozó idején hétfőn Luandában
– közölte az ET elnöke.
Szombaton tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke a G20-csoport dél-afrikai csúcstalálkozóján kiadott közös nyilatkozatában üdvözölte az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. Egyúttal hangsúlyozták, hogy a béketerv Európai Unióval és NATO-val kapcsolatos elemeinek végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges.
Aggodalmukat fejezték ki az ukrán fegyveres erőkre javasolt korlátozások miatt, és hangoztatták, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.
Borítókép: António Costa (Fotó: AFP)
