Rendkívüli EU-csúcson vitatják meg az amerikai béketervet

Az Európai Unió tagállamainak vezetői hétfőn az Afrikai Unióval Angolában tartandó csúcstalálkozójuk alkalmával rendkívüli értekezleten fogják megvitatni az Egyesült Államok 28 pontos ukrajnai béketervét – jelentette be szombaton az Európai Tanács (ET) elnöke.

2025. 11. 22. 18:50
António Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: LEON NEAL Forrás: POOL
Az amerikai terv olyan fontos elemeket tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek egy igazságos és tartós béke megteremtéséhez – írta António Costa az X-en.

(From R to L): German Chancellor Friedrich Merz, Britain's Prime Minister Keir Starmer, European Council President Antonio Costa, European Commission President Ursula Von der Leyen and Frances President Emmanuel Macron (L) gather ahead of the G7++ meeting at the G20 Leaders' Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg on November 22, 2025. (Photo by HENRY NICHOLLS / POOL / AFP)
Háborúpárti európai vezetők aggódnak az amerikai béketerv miatt
Fotó: AFP

Jelezte: az EU készen áll arra, hogy szerepet vállaljon annak érdekében, hogy egy jövőbeli békemegállapodás fenntartható legyen.

Meghívtam az EU 27 tagállami vezetőjét egy rendkívüli tanácskozásra Ukrajnáról az EU–AU-csúcstalálkozó idején hétfőn Luandában

– közölte az ET elnöke.

Szombaton tizenegy európai vezető, valamint Kanada és Japán miniszterelnöke a G20-csoport dél-afrikai csúcstalálkozóján kiadott közös nyilatkozatában üdvözölte az Egyesült Államok Ukrajna békéjének megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseit. Egyúttal hangsúlyozták, hogy a béketerv Európai Unióval és NATO-val kapcsolatos elemeinek végrehajtásához az EU, illetve a NATO tagállamainak beleegyezése szükséges. 

Aggodalmukat fejezték ki az ukrán fegyveres erőkre javasolt korlátozások miatt, és hangoztatták, hogy a határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Borítókép: António Costa (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

