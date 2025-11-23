UkrajnaMenczer Tamáskorrupciós botrányEurópai Unió

Ukrán korrupciós botrány: Brüsszel eljutott az őrület határára + videó

Ez az őrület határa, amit Brüsszelben ma megint csináltak – kommentálta Menczer Tamás, hogy az ukrán korrupciós botrányt látva a brüsszeli elit csak még jobban erőlteti Ukrajna uniós tagságát. A kormánypártok kommunikációs igazgatója leszögezte: Magyarország sem Ukrajna uniós tagságát, sem a pénzküldést nem támogatja továbbra sem.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 14:47
EPC-csúcs Budapesten MTI Fotószerkesztõség Balogh Zoltán
Brüsszel, valamint több háborúpárti és ukránpárti politikus, látva az ukrán korrupciós botrányt, azt mondta: még egy ok arra, hogy a lehető leggyorsabb eljárásban felvegyük őket az Európai Unióba, mert majd akkor nem lesznek ilyen korrupciós botrányok – mutatott rá a videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás leszögezte, Magyarország semmilyen újabb támogatást nem ad Ukrajnának (Forrás: Facebook)
A kormánypártok kommunikációs igazgatója megjegyezte:

Ilyenkor az ember már tényleg nem tudja, hogy háttal ül a tévének vagy a felvételnek, vagy tényleg azt hallja, amit hall, mert ez az őrület határa, amit Brüsszelben ma megint csináltak.

– Természetesen sem Ukrajna uniós tagságát, sem a pénzküldést nem támogatjuk, számoljanak el azzal, amit eddig kaptak – szögezte le Menczer Tamás.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ukrajnát soha nem látott korrupciós botrány rázza meg: a legfrissebb ügy nemcsak az elnöki hivatalhoz közel álló szereplőket érinti, hanem újra előtérbe helyezi a korábbi botrányokból már ismert neveket és módszereket is. Összefoglalónkat az ügyről ebben a cikkben tudja elolvasni.

 

Borítókép: Volodomir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

