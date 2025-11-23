Ukrán korrupciós botrány: Brüsszel eljutott az őrület határára + videó

Brüsszel, valamint több háborúpárti és ukránpárti politikus, látva az ukrán korrupciós botrányt, azt mondta: még egy ok arra, hogy a lehető leggyorsabb eljárásban felvegyük őket az Európai Unióba, mert majd akkor nem lesznek ilyen korrupciós botrányok – mutatott rá a videójában Menczer Tamás.

Menczer Tamás leszögezte, Magyarország semmilyen újabb támogatást nem ad Ukrajnának. Forrás: Facebook

A kormánypártok kommunikációs igazgatója megjegyezte:

Ilyenkor az ember már tényleg nem tudja, hogy háttal ül a tévének vagy a felvételnek, vagy tényleg azt hallja, amit hall, mert ez az őrület határa, amit Brüsszelben ma megint csináltak.

– Természetesen sem Ukrajna uniós tagságát, sem a pénzküldést nem támogatjuk, számoljanak el azzal, amit eddig kaptak – szögezte le Menczer Tamás.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Ukrajnát soha nem látott korrupciós botrány rázza meg: a legfrissebb ügy nemcsak az elnöki hivatalhoz közel álló szereplőket érinti, hanem újra előtérbe helyezi a korábbi botrányokból már ismert neveket és módszereket is. Összefoglalónkat az ügyről ebben a cikkben tudja elolvasni.