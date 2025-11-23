Már a gazdasági pozíciókat osztogatja Magyar Péter

„Dehogy lesz ő képviselő, ne viccelj” – mondta Magyar Péter volt barátnőjének, nem sokkal azután, hogy egy idős úrnak megígérte, hogy beviszi az európai Parlamentbe, ha átengedi neki a pártját 2024-es EP-választások előtt. Ez az történet – amelyről Vogel Evelin számolt be az Indexnek adott interjújában – jól mutatja, miként osztogatja előre a különböző pozíciókat a Tisza Párt elnöke arra az esetre, ha sikerülne megszereznie a hatalmat.

Magyar Péter (Fotó: MW Bulvár/Máté Krisztián)

Nemrég írtuk meg, hogy Magyar Péter jelöltállítása csak szemfényvesztés, és előre eldöntötte a pártelnök, hogy kiket fog indítani a választásokon. Forrásaink több mint húsz névről be is számoltak lapunknak, akik biztosan el fogják nyerni az indulás lehetőségét. A Tisza Párt belső viszonyait jól ismerő informátoraink ezúttal arról árultak el részleteket, hogy Magyar Péter milyen politikai és gazdasági pozíciókat osztott ki előre hűséges embereinek és támogatóinak.

Már gazdasági pozíciókat osztogat a pártelnök

Ruszin-Szendi Romuluszból házelnököt csinálhat a pártelnök, aki forrásaink elmondása szerint a volt vezérkari főnököt a Tisza Pártba bevásároló Wéber Jánosról sem feledkezne meg. Forrásaink a fegyveriparban érintett vállalkozó ismét a magyarországi állami beszerzések zömére számíthatna, és ugyanolyan jó pozícióban lenne, mint korábban a baloldali kormányok idején volt.

Hanzel Henrikről azt árulták el forrásaink, biztosra veszi, hogy „belügyi államtitkárt” csinál belőle a pártelnök. Ilyen pozíció jelenleg nincs hivatalosan, így nem lehet biztosan megállapítani, milyen stallumra gondolhat a Tisza Párt pénztárnoka, de információink szerint a titkosszolgálatok irányítására aspirál. Hanzel Henrik fontos háttérember a Tisza Pártban, aki onnan lehet ismerős olvasóinknak, hogy 2024 nyarán illegálisan hangfelvételt készített Vogel Evelinnel folytatott beszélgetéséről, amit aztán manipulált, megvágott formában tett közzé Magyar Péter.

Értesüléseink szerint a Tisza Párt pénzügyese tartaja a kapcsolatot azzal a német hátterű gyógyszeripari céggel, amelynek jelentősebb piaci befolyást ígért a gyógyszerkereskedelemben Magyar Péter jelentős pénzügyi támogatásért cserébe.