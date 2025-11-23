Magyar PéterhangfelvételVogel EvelinTisza Párt

Már a gazdasági pozíciókat osztogatja Magyar Péter

Gazdasági szereplőknek, egyéni képviselőknek és óellenzéki politikusoknak is fűt-fát megígér Magyar Péter azért cserébe, hogy támogatják őt. A lapunknak nyilatkozó Tisza párti források elmondták, ki milyen érdekeltséget kapna egy választási győzelem után.

2025. 11. 23.
„Dehogy lesz ő képviselő, ne viccelj” – mondta Magyar Péter volt barátnőjének, nem sokkal azután, hogy egy idős úrnak megígérte, hogy beviszi az európai Parlamentbe, ha átengedi neki a pártját 2024-es EP-választások előtt. Ez az történet – amelyről Vogel Evelin számolt be az Indexnek adott interjújában – jól mutatja, miként osztogatja előre a különböző pozíciókat a Tisza Párt elnöke arra az esetre, ha sikerülne megszereznie a hatalmat.  

Nemrég írtuk meg, hogy Magyar Péter jelöltállítása csak szemfényvesztés, és előre eldöntötte a pártelnök, hogy kiket fog indítani a választásokon. Forrásaink több mint húsz névről be is számoltak lapunknak, akik biztosan el fogják nyerni az indulás lehetőségét. A Tisza Párt belső viszonyait jól ismerő informátoraink ezúttal arról árultak el részleteket, hogy Magyar Péter milyen politikai és gazdasági pozíciókat osztott ki előre hűséges embereinek és támogatóinak. 

Már gazdasági pozíciókat osztogat a pártelnök 

Ruszin-Szendi Romuluszból házelnököt csinálhat a pártelnök, aki forrásaink elmondása szerint a volt vezérkari főnököt a Tisza Pártba bevásároló Wéber Jánosról sem feledkezne meg. Forrásaink a fegyveriparban érintett vállalkozó ismét a magyarországi állami beszerzések zömére számíthatna, és ugyanolyan jó pozícióban lenne, mint korábban a baloldali kormányok idején volt. 

Hanzel Henrikről azt árulták el forrásaink, biztosra veszi, hogy „belügyi államtitkárt” csinál belőle a pártelnök. Ilyen pozíció jelenleg nincs hivatalosan, így nem lehet biztosan megállapítani, milyen stallumra gondolhat a Tisza Párt pénztárnoka, de információink szerint a titkosszolgálatok irányítására aspirál. Hanzel Henrik fontos háttérember a Tisza Pártban, aki onnan lehet ismerős olvasóinknak, hogy 2024 nyarán illegálisan hangfelvételt készített Vogel Evelinnel folytatott beszélgetéséről, amit aztán manipulált, megvágott formában tett közzé Magyar Péter.  

Értesüléseink szerint a Tisza Párt pénzügyese tartaja a kapcsolatot azzal a német hátterű gyógyszeripari céggel, amelynek jelentősebb piaci befolyást ígért a gyógyszerkereskedelemben Magyar Péter jelentős pénzügyi támogatásért cserébe.

Csókos gazdasági háttéremberek a jelöltek között 

A testőrsége vezetőjének, a pártelnök mellett gyakran látható Schildkraut Rolandnak, azt ígérte Magyar Péter, hogy letarolhatja az őrző-védő szektort egy esetleges kormányváltás után. Úgy tudjuk, a férfi célja, hogy a Valton Security méreteit és eredményeit is meghaladó céget hozzon majd létre állami megrendelésekre támaszkodva. Nem Schildkraut az egyetlen, akit komoly lehetőségekkel hiteget Magyar Péter ezen a területen. Korábbi testőrének, Verla Zoltánnak 2024 tavaszán állítólag azt ígérte a politikus, hogy ő lehet majd a TEK vezetője, ha sikerül a kormányváltás. 

Forrásaink elmondták, hogy a Somogy 4. OEVK-ban biztos befutónak számító Csatári Ernőnek azt ígérte Magyar Péter, hogy a Balaton déli partjának ura lehet a választások után. A férfinek már most is Siófokon vannak idegenforgalmi érdekeltségei, de a pártelnök biztosította róla, hogy kiterjesztheti érdekkörét a környéken, ha a Tisza Párt megszerzi a hatalmat. A Magyar Péter és baráti köre információink 2024 nyarán rengeteg időt töltött ingyen Csatári egyik szálláshelyén. A siófoki vállalkozó a nagyközönség előtt pedig onnan lehet ismert, hogy ő volt az, aki ellökte a HírTV riporterét, aki a pártelnököt szerette volna kérdezni. 

Sólyom Zoltán teheti rá a kezét a vagyonbiztosítási szektorra egy esetleges Tisza-kormány regnálása idején tudtuk meg egyik informátorunktól, aki elmondta, Magyar Péter a Budapest 4. OEVK-ban induló emberének ígérte, hogy átalakíthatja a biztosítási alkuszok világát a saját elképzelései szerint. 

Egy másik tiszás jelölt, Kátai István annak ellenére indul Tolna 3. OEVK-ban, hogy valójában semmi köze a körzethez. Kátai ugyanis Magyar Péter erdélyi embere, aki a pártelnök határon túli próbálkozásait egyengeti. Cserébe a pártelnök Magyar Levente helyére nevezné ki a férfit államtitkárnak, hogy ő vegye át a határon túli magyarok portfólióját a külügyben.  

Az „óellenzéket” sem hagyja az út szélén Magyar Péter 

Magyar Péter több általa csak óellenzékiként lesajnált politikussal is megállapodott a nekünk nyilatkozó tiszás források elmondása alapján. Úgy értesültünk, hogy a Momentum ismert arcai, állami cégek igazgatótanácsában vagy nagyköveti pozícióban köthetnek ki a visszalépésükért és a Tisza Párt reklámozásáért cserébe. Ezért is orrolt meg a Momentum annyira Cseh Katalinra, aki úgy döntött, mégis megpróbál elindulni a választáson a Humanistákkal.  

De kormányzati, államtitkári pozíciót ígért Magyar Péter Jámbor Andrásnak is, aki szintén nem ingyen állt be a a Tisza Párt mögé, és segíti kendőzetlenül Magyar Pétert a közösségi médiában.  

