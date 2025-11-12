Cseh KatalinMomentumPárbeszéd-ZöldekBarabás RichárdTisza Párt

Áll a bál a baloldalon, durván kiakadt a Momentum Cseh Katalinra

Cseh Katalin egy Facebook-videóban bejelentette, csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz. A nevük Humanisták, a pártszínük pedig a rózsaszín lesz. A Momentum nem várt sokat a reagálással, a közösségi oldalukon azt írták, csalódtak Cseh Katalinban.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 11:29
Csatlakozik a Barabás Richárd által bejelentett új politikai mozgalomhoz Cseh Katalin. A momentumos politikus egy Facebook-videóban tette meg a bejelentést, amelyet azzal indokolt, hogy szerinte a magyar politikában túl sok a tesztoszteron és túl kevés az emberség, ezen pedig változtatni kell. Az is kiderült, a nevük Humanisták, a pártszínük pedig a rózsaszín lesz. 

Párbeszédes politikusok a pride-on, középen Barabás Richárd (Forrás: Facebook)
Barabás Richárd is megjelent a videóban, aki kijelentette: jobb lenne a következő parlament, ha egy kicsit több szivárványos és EU-s zászló lenne ott, kicsit több elfogadás és kevesebb kirekesztés. A Momentum nem várt sokat a reagálással, a közösségi oldalukon azt írták: „Csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott. Csalódtunk benne, mert bár a Momentum útja valóban fájdalmas lemondásokkal jár, hisszük, hogy ez a helyes irány. Mi ezen az úton haladunk tovább. Cseh Katalin nélkül is minden erőnkkel a kormányváltásért fogunk dolgozni a 2026. április 12-ig hátralévő 151 napban.”

 

Magyar Péter nem repesett az örömtől

Mint arról lapunk is beszámolt, Barabás Richárd hétfőn bejelentette: a Párbeszédtől külön, egy új politikai formációval indulna el a 2026-os országgyűlési választásokon. A vállaltan homoszexuális politikus azonban elismerte: nem szeretne a Tisza Párt kihívója lenni, hanem kiegészítené Magyar Péterék esetleges kormányát. 

Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban (Fotó: Havran Zoltán)
A Tisza Párt elnöke hamar reagált a hírre, és nyomatékosította, nincs elragadtatva a bejelentéstől. Magyar Péter inkább ellenséget, mint szövetségest lát Barabás Richárdban. Azt ecsetelte, az új balliberális pártot a Fidesz–KDNP rendelte meg, hogy lenyessen néhány százalékot tőlük a jövő évi választásokon. Barabás Richárd és Cseh Katalin új projektje két tűz közé került, egyelőre úgy tűnik, senki sem nyitott a vele való együttműködésre.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

