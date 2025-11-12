Magyar Péter ebben is alulmaradt Orbán Viktorral szemben

Még egy napja sincs az interneten Orbán Viktor ATV-s interjúja, már jóval többen voltak kíváncsiak rá, mint Magyar Péterére három hét alatt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel azután, hogy a miniszterelnök tegnap Rónai Egon Mérleg című műsorának vendége volt. A XXI. Század Intézet munkatársa szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter rendkívül dühösen reagált az interjúra, és ismét propagandistázta Rónai Egont, akit azzal is megvádolt, hogy előre egyeztetett kérdéseket tett fel. Úgy vélte, ezzel a csapongással csak ugyanazt erősíti, ami Orbán Viktor interjúját nézve ugyancsak világossá vált.

Míg a miniszterelnök egy megfontolt és a nemzeti érdekeket követő higgadt államférfi, aki minden külpolitikai és belpolitikai kérdésre választ tud adni, addig Magyar Péter csak egy brüsszeli érdekeket képviselő, ideggyenge ember, aki túl nagy kockázat az országnak, hiszen senkit és semmit nem tisztel, még a saját családját is elárulta

– fogalmazott Deák Dániel, hangsúlyozva, így Orbán Viktor nemcsak a nézettségben verte rommá Magyar Pétert, hanem politikai szempontból is.

A kormányfő kedden közel másfél órás adott interjút az ATV-nek, melyben Orbán Viktor minden kérdésre egyenes választ adott, az adást pedig azóta több mint 400 ezren nézték meg, míg Magyar Péter legutóbbi ATV-s szereplését három hét alatt alig 250 ezren. Nem is csoda, hogy

Magyar Péter az interjú után a közösségi oldalán pufogott,

és olyan vádakat fogalmazott meg, miszerint előre egyeztetett kérdések hangzottak el a miniszterelöki interjún, amit egyébként maga a műsorvezető is cáfolt. Ráadásul a Tisza elnöke minden interjújában személyeskedik, de arra is volt példa, hogy egy perc után kiviharzott a stúdióból, elmenekülve a kellemetlen kérdések elől.

Legutóbb, a Tisza adatszivárgási botránya kapcsán bocsánatkérés helyett a műsorvezetőt támadta a kérdései miatt. Magyar Péter ilyen kijelentéseket tett válaszadás helyett: