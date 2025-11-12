Orbán ViktorATVinterjújábanminiszterelnökTiszabotrányMagyar Péter

Magyar Péter ebben is alulmaradt Orbán Viktorral szemben

Alig 15 óra elteltével is már többen voltak kíváncsiak Orbán Viktor ATV-s interjújára, mint Magyar Péter három héttel ezelőtti szereplésére. Ráaádsul a miniszterelnök nyíltan, egyenesen válaszolt minden kérdésre, míg a Tisza elnöke rendre botrányosan viselkedik a kamerák előtt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 10:39
Fotó: Máté Krisztián
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Még egy napja sincs az interneten Orbán Viktor ATV-s interjúja, már jóval többen voltak kíváncsiak rá, mint Magyar Péterére három hét alatt – hívta fel a figyelmet Deák Dániel azután, hogy a miniszterelnök tegnap Rónai Egon Mérleg című műsorának vendége volt. A XXI. Század Intézet munkatársa szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter rendkívül dühösen reagált az interjúra, és ismét propagandistázta Rónai Egont, akit azzal is megvádolt, hogy előre egyeztetett kérdéseket tett fel. Úgy vélte, ezzel a csapongással csak ugyanazt erősíti, ami Orbán Viktor interjúját nézve ugyancsak világossá vált.

Míg a miniszterelnök egy megfontolt és a nemzeti érdekeket követő higgadt államférfi, aki minden külpolitikai és belpolitikai kérdésre választ tud adni, addig Magyar Péter csak egy brüsszeli érdekeket képviselő, ideggyenge ember, aki túl nagy kockázat az országnak, hiszen senkit és semmit nem tisztel, még a saját családját is elárulta

– fogalmazott Deák Dániel, hangsúlyozva, így Orbán Viktor nemcsak a nézettségben verte rommá Magyar Pétert, hanem politikai szempontból is.

A kormányfő kedden közel másfél órás adott interjút az ATV-nek, melyben Orbán Viktor minden kérdésre egyenes választ adott, az adást pedig azóta több mint 400 ezren nézték meg, míg Magyar Péter legutóbbi ATV-s szereplését három hét alatt alig 250 ezren.  Nem is csoda, hogy 

Magyar Péter az interjú után a közösségi oldalán pufogott,

és olyan vádakat fogalmazott meg, miszerint előre egyeztetett kérdések hangzottak el a miniszterelöki interjún, amit egyébként maga a műsorvezető is cáfolt. Ráadásul a Tisza elnöke minden interjújában személyeskedik, de arra is volt példa, hogy egy perc után kiviharzott a stúdióból, elmenekülve a kellemetlen kérdések elől.

Legutóbb, a Tisza adatszivárgási botránya kapcsán bocsánatkérés helyett a műsorvezetőt támadta a kérdései miatt. Magyar Péter ilyen kijelentéseket tett válaszadás helyett:

  • Legközelebb egyeztetjük, hogy miről szabad beszélni és miről nem. 
  • Szívesen belemegyek egy olyan játékba, minthogyha ön nem ebben az országban élne.
  • Szerkesztő asszony, szerintem ön szokott híreket olvasni.
  • Bohócoknak nem válaszolunk. Még fizetnek is önök, hogy jöjjenek, és itt elmondják.
  • Megengedi nekem, csak hogy legalább két mondatot mondjak?

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.