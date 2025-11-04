Botrányosan viselkedett Magyar Péter a tévéstúdióban

„Miközben 200 ezer ember érzékeny adata jelent meg az interneten, Magyar Péter nem keres felelősöket. Azt mondja viszont, »támadás« történt, a cél szerinte a jelöltállítás folyamatának leállítása” – írta Deák Dániel politikai elemző videós bejátszása alá. Hozzátette: botrányosan viselkedett a Tisza Párt elnöke.

Péter, a műsorvezető szidalmazása, az álhírek terjesztése és a poénkodás helyett inkább kérjél bocsánatot és adjál magyarázatot

– mondta a videóban Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője több botrányos jelenetet is mutatott Magyar Péter ATV-s szerepléséből. A Tisza-vezér a műsorvezetőt támadta a kérdései miatt.

Legközelebb egyeztetjük, hogy miről szabad beszélni és miről nem.

Szívesen belemegyek egy olyan játékba, minthogyha ön nem ebben az országban élne.

Szerkesztő asszony, szerintem ön szokott híreket olvasni.

Bohócoknak nem válaszolunk. Még fizetnek is önök, hogy jöjjenek, és itt elmondják.

Megengedi nekem, csak hogy legalább két mondatot mondjak?

Ezeket a mondatokat emelte ki a videóban Deák Dániel. Hozzátette azt is,

Magyar Péter bocsánatkérés vagy bármilyen megbánás helyett elkezdett poénkodni,

amikor azt mondta, hogy „a Mary Poppins című filmre, ahol volt az a nevetőgomba, vagy nevetőgázt szívtak és ott elkezdtek repkedni. Szerintem a miniszterelnök úr egy kicsit túltolta”.

Deák Dániel meglátása szerint a poénkodás mellett álhírt is terjesztett Tisza vezetője, amikor arról beszélt, hogy a Fidesz állította heteken keresztül, hogy ukránok fejlesztették, most meg azt mondják, hogy ukránok törték föl. Az elemző felhívja a figyelmet, hogy

a valóság ezzel szemben az, hogy az ukránok tényleg részt vettek az adatbázis létrehozásában, és nem feltörték azt, hanem eleve benne voltak, így hozzájutottak a személyes adatokhoz.

Orbán Viktor miniszterelnök is erről beszélt, hogy az adatok kezelésében ukrán személyek is közreműködtek, ami súlyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: az adathalmaz csaknem kétszázezer nevet és az ezekhez tartozó, megannyi más információt is tartalmaz.