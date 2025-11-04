Gulyás Gergely: A Tisza Párt adatkezelési botránya alkalmatlanságot és tiszteletlenséget mutat + videó

Rendkívüli

A Tisza Párt hazugsággal kezdte az adatkezelési botrányát, most pedig vádaskodásokba menekül – fogalmazott Gulyás Gergely. Mint ismert, mintegy 200 ezer ember személyes adatai szivároghattak ki a párttól, amit a miniszter a párt alkalmatlanságának és tiszteletlenségének jeleként értékelt.

2025. 11. 04. 7:58
Kemény szavakkal illette Gulyás Gergely a Tiszát és annak vezetőjét, Magyar Pétert azzal kapcsolatban, hogy kiderült, körülbelül 200 ezer ember adatai szivároghattak ki az ellenzéki párttól.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: 

az eset „egyszerre mutat alkalmatlanságot és a saját választóikkal szembeni tiszteletlenséget”, hiszen nem kormánypárti, hanem a Tisza Pártot támogató emberek adatai kerültek nyilvánosságra.

Gulyás Gergely szerint az ügy a Tisza Párt „sajátos viszonyát” is megmutatja a hazugsághoz:

Most éppen azt találgatja Magyar Péter, hogy kik törhették fel az általuk rögzített adatokat, miközben hosszú ideig azt is tagadták, hogy bármilyen adatszivárgás lett volna. Itt is minden hazugsággal kezdődött, és most bizonyítékok nélküli vádaskodás és magyarázkodás zajlik.

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén: az adathalmaz csaknem kétszázezer nevet és az ezekhez tartozó, megannyi más információt is tartalmazza. 

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszázezres névsor. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtunk szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

Borítókép: Gulyás Gergely miniszter (Forrás: MW/Vida Márton Péter)

               
       
       
       

